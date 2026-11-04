El rack para el televisor pasó de moda: el mueble que es tendencia en Europa y aporta elegancia a tu sala

A diferencia de los racks convencionales, que suelen tener estructuras voluminosas, compartimentos cerrados y numerosos estantes, estas mesas presentan una apariencia más liviana. Sus patas elevadas, superficies despejadas y terminaciones en madera permiten integrar el televisor sin que el mueble se convierta en el centro visual de la decoración.

El rack para el televisor tiene los días contados.

Una de las características más atractivas de este estilo es el uso de tonos claros, como roble natural, blanco, beige y madera de abedul. Estas tonalidades ayudan a generar una sensación de amplitud y combinan fácilmente con diferentes colores de paredes, sillones y accesorios decorativos.

Además, las mesas nórdicas permiten organizar el espacio de una manera más flexible. Sobre su superficie se puede colocar el televisor y sumar algunos elementos decorativos, como libros, pequeñas lámparas, bandejas o piezas de cerámica. La clave está en evitar la acumulación de objetos para conservar una estética ordenada.

Esta tendencia europea llega para quedarse.

Otra ventaja es que sus diseños suelen adaptarse tanto a salas pequeñas como a espacios amplios. En ambientes reducidos, una mesa de líneas rectas y patas delgadas evita recargar visualmente la habitación. En salas más grandes, puede combinarse con estanterías abiertas o muebles auxiliares de madera.

Para elegir el modelo adecuado, es importante comprobar que la superficie soporte el peso y las dimensiones del televisor. También conviene considerar las soluciones para organizar los cables y los dispositivos adicionales, como consolas o barras de sonido.