Un hombre de 74 años fue trasladado en helicóptero a un hospital tras caer de un techo

Cerca de las 18:30, el Centro de Salud de Medrano recibió un llamado que pedía asistencia médica, porque una persona de avanzada edad había tenido un accidente, al realizar maniobras de construcción.

Al llegar, el personal sanitario encontró a la víctima, identificada con las iniciales O. E. F. (74), tendida en el suelo e inconsciente. Una ambulancia del SEC lo asistió y le diagnosticó politraumatismos varios. En un primer momento se había previsto su traslado al Hospital Perrupato.