Un hombre de 74 años pelea por su vida en el Hospital Central, luego de caerse de un techo en Medrano, localidad del este mendocino.
Un hombre de 74 años fue trasladado en helicóptero a un hospital tras caer de un techo
Se encontraba colocando chapas en la casa de su hijo cuando una cedió. Fue asistido en el lugar y derivado en el helicóptero policial Halcón al Hospital Central
Cerca de las 18:30, el Centro de Salud de Medrano recibió un llamado que pedía asistencia médica, porque una persona de avanzada edad había tenido un accidente, al realizar maniobras de construcción.
Al llegar, el personal sanitario encontró a la víctima, identificada con las iniciales O. E. F. (74), tendida en el suelo e inconsciente. Una ambulancia del SEC lo asistió y le diagnosticó politraumatismos varios. En un primer momento se había previsto su traslado al Hospital Perrupato.
Según relató un familiar, el hombre estaba colocando chapas en el techo de la vivienda de su hijo cuando una de ellas cedió y provocó la caída.
Debido a la gravedad de su estado, se dispuso finalmente el despliegue del helicóptero Halcón para trasladarlo al Hospital Central.
En pocas palabras
- Hombre de 74 años: Sufrió una caída de un techo mientras colocaba chapas.
- Traslado de urgencia: Fue asistido en el lugar y derivado en helicóptero al Hospital Central.
- Estado crítico: Ingresó al nosocomio con politraumatismos y pelea por su vida.