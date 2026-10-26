Mensajes llenos de bronca y dolor tras la tragedia que terminó con tres niños ahogados

Bairon Sebastián Valdez, de 5 años.

Román Bautista Valdez, de 4 años (hermano de Bairon).

Josué Cáceres, de 4 años (primo hermano de ambos).

Según consta en las actuaciones policiales, el padre de los dos hermanos había viajado temporalmente a Las Breñas por motivos familiares vinculados a la salud de un pariente.

Al regresar a Corzuela pasadas las 19.30, fue notificado de que los niños se habían ausentado de la casa familiar mientras se encontraban al resguardo de su abuela, desencadenando un operativo por el accidente, que concluyó con la dolorosa confirmación de sus muertes por inmersión.

Tragedia en Chaco: mensajes de desconsuelo y plegarias

Los mensajes de despedida a los tres niños en Chaco, movilizó a vecinos, quienes volcaron emotivas dedicatorias en los posteos de noticias de esa provincia:

"Alguien que me explique qué hacían esas criaturitas solas... Dios mío, pobres padres. Que Dios los tenga en la gloria a esos angelitos, lo siento mucho", expresó un vecino.

En esa misma línea, algunas usuarias como manifestaron su pesar: "Tan chiquitos y solos. Qué lástima, que brille la luz que no tiene fin para esos tres angelitos" y "Tan chiquitos, solitos en una laguna".

Fuertes críticas y pedidos de investigación por la tragedia

A la par de la tristeza, la indignación por el contexto en el que se produjo la tragedia, copó las redes sociales. Numerosos vecinos cuestionaron con dureza la falta de supervisión sobre menores de tan corta edad:

"¿Y los padres de estos niños dónde estaban? Presos deberían estar".

dónde estaban? Presos deberían estar". "Sin ofender a nadie, ¿dónde estaban los padres que esos niños andaban solos?".

andaban solos?". "Raro, los abuelos siempre estamos con los ojos puestos en los nietitos. Investigar hasta la última consecuencia".

"Cómo es la gente: para juntarse todos a mirar cómo sacan los cuerpos son los primeros, pero cuando vieron a los niños menores en la laguna nadie los resguardó o prestó atención viéndolos que estaban solos".

El reclamo por la seguridad de la represa

Más allá de las responsabilidades familiares bajo investigación, otro foco de quejas apuntó al peligro latente que representa la represa.

"Esa laguna debe tener un tejido perimetral. No debe estar así en pleno casco céntrico", advirtieron.