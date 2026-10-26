Un profundo dolor sacude a la provincia de Chaco tras confirmarse una tragedia angustiante. La tristeza es por el desenlace en la búsqueda de tres niños de entre 4 y 5 años, quienes fueron hallados ahogados durante la noche en el interior de una represa en la localidad de Corzuela.
Tragedia y desesperación luego de encontrar ahogados a tres niños que habían quedado al cuidado de su abuela
Tres niños de entre 4 y 5 años fueron encontrados ahogados en una represa. Los menores de la tragedia estaban a cargo de su abuela
El accidente comenzó a gestarse durante la tarde del domingo. Según consta en el informe preliminar de la Policía del Chaco, un hombre de 29 años, domiciliado en el barrio Obrero de Corzuela, debió viajar a la vecina localidad de Las Breñas para visitar a un familiar enfermo. Ante este compromiso, dejó a sus dos hijos de 4 años junto a su sobrino de 5 al cuidado de su suegra, de 55 años.
Sin embargo, al regresar cerca de las 19:30, la mujer le notificó con desesperación que los tres niños habían salido corriendo de la casa y que no lograba ubicarlos.
Tragedia en Chaco: la búsqueda y el peor final
De inmediato se activaron los protocolos de emergencia tras la desaparición de los niños. Efectivos de la Comisaría de Corzuela arribaron a la vivienda a las 21.30 y comenzaron un rastrillaje intensivo por la zona.
El testimonio de varios vecinos resultó determinante para orientar el operativo: indicaron haber visto a los pequeños jugando en las inmediaciones de una represa ubicada en la intersección de la calle Lavalle y la avenida Urquiza.
Ante esta pista, se convocó de urgencia al cuerpo de Bomberos Voluntarios para iniciar rastrillajes dentro del espejo de agua.
Tras más de una hora de tareas en la oscuridad, pasadas las 22:30 los rescatistas localizaron y extrajeron de la profundidad los cuerpos sin vida de los tres menores.
Una tragedia que duele: la confirmación del hallazgo
El comisario general Fernando Romero, jefe de la Policía del Chaco, confirmó el hecho: "Los niños de muy corta edad fueron dejados por su padre al cuidado de su abuela. Al regresar fue informado de que los nenes habían salido corriendo y estaban extraviados. Más tarde los tres fueron hallados ahogados en una represa".
Para determinar con precisión la mecánica de la tragedia y deslindar responsabilidades, interviene la fiscalía de turno, mientras peritos de la División Homicidios de Resistencia y personal forense se trasladaron al lugar para llevar adelante las pericias de rigor tras el accidente.
En pocas palabras
- Tragedia en Chaco: Tres niños de 4 y 5 años fueron encontrados ahogados en una represa.
- Desaparición: Los menores se extraviaron mientras estaban al cuidado de su abuela en Corzuela.
- Búsqueda policial: Bomberos y policía rastrillaron la zona y hallaron los cuerpos en la represa.