Tragedia y desesperación luego de encontrar ahogados a tres niños que habían quedado al cuidado de su abuela

Tragedia en Chaco: la búsqueda y el peor final

De inmediato se activaron los protocolos de emergencia tras la desaparición de los niños. Efectivos de la Comisaría de Corzuela arribaron a la vivienda a las 21.30 y comenzaron un rastrillaje intensivo por la zona.

El testimonio de varios vecinos resultó determinante para orientar el operativo: indicaron haber visto a los pequeños jugando en las inmediaciones de una represa ubicada en la intersección de la calle Lavalle y la avenida Urquiza.

Ante esta pista, se convocó de urgencia al cuerpo de Bomberos Voluntarios para iniciar rastrillajes dentro del espejo de agua.

Tras más de una hora de tareas en la oscuridad, pasadas las 22:30 los rescatistas localizaron y extrajeron de la profundidad los cuerpos sin vida de los tres menores.

Una tragedia que duele: la confirmación del hallazgo

El comisario general Fernando Romero, jefe de la Policía del Chaco, confirmó el hecho: "Los niños de muy corta edad fueron dejados por su padre al cuidado de su abuela. Al regresar fue informado de que los nenes habían salido corriendo y estaban extraviados. Más tarde los tres fueron hallados ahogados en una represa".

Para determinar con precisión la mecánica de la tragedia y deslindar responsabilidades, interviene la fiscalía de turno, mientras peritos de la División Homicidios de Resistencia y personal forense se trasladaron al lugar para llevar adelante las pericias de rigor tras el accidente.