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Choque y fuga

Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras por un conductor borracho que se dio a la fuga

El adolescente de 17 años salía de jugar al fútbol cuando fue embestido. Vecinos retuvieron al automovilista, que tenía 2,21 gramos de alcohol en sangre

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
El hecho ocurrió pasadas las 22.30 en el cruce de Huella Bajada Blanca y Paso Hondo, cuando el joven cruzaba la calle.

El hecho ocurrió pasadas las 22.30 en el cruce de Huella Bajada Blanca y Paso Hondo, cuando el joven cruzaba la calle.

Un gravísimo accidente vial dejó a un adolescente de 17 años peleando por su vida en Las Heras. El episodio ocurrió pasadas las 22.30 en el cruce de las calles Huella Bajada Blanca y Paso Hondo, cuando la víctima terminaba de jugar un partido de fútbol con amigos y se disponía a cruzar la calzada. En ese momento, el joven fue violentamente embestido por un automóvil que circulaba de este a oeste y cuyo conductor escapó del lugar sin prestarle ningún tipo de asistencia.

Varias llamadas a la línea de emergencias 911 alertaron a las autoridades sobre el siniestro y la fuga del automovilista. Minutos más tarde, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó a la zona y asistió al joven, diagnosticándole traumatismo craneoencefálico grave. Debido a la gravedad del cuadro, los profesionales de la salud dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Carrillo.

El joven de 17 a&ntilde;os recibi&oacute; las primeras atenciones del SEC en el lugar y fue derivado de urgencia al Hospital Carrillo por la gravedad del golpe.

El joven de 17 años recibió las primeras atenciones del SEC en el lugar y fue derivado de urgencia al Hospital Carrillo por la gravedad del golpe.

Justicia por mano propia y un dosaje alarmante

Cerca de la medianoche, una nueva alerta telefónica movilizó a los efectivos de la Comisaría 56. Vecinos de la zona habían localizado y retenido al vehículo involucrado en la colisión, un Renault Clio que permanecía acorralado por los frentistas en las inmediaciones del lugar del hecho. De inmediato, los uniformados se desplazaron hasta el punto indicado y lograron aprehender al sospechoso, un hombre de 40 años.

Vecinos del lugar acorralaron al veh&iacute;culo en el que se trasladaba el sospechoso antes de la llegada de la Polic&iacute;a.

Vecinos del lugar acorralaron al vehículo en el que se trasladaba el sospechoso antes de la llegada de la Policía.

Al momento del procedimiento, el sujeto presentaba evidentes signos de ebriedad. Personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) le practicó el control de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 2,21 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera ampliamente el límite legal permitido. Por orden judicial, el automovilista quedó arrestado a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, mientras que el vehículo fue secuestrado para someterlo a peritajes.

En pocas palabras

  • Adolescente grave: un joven de 17 años está en estado crítico tras ser atropellado por un conductor ebrio en Las Heras.
  • Fuga y retención: el conductor se dio a la fuga pero fue retenido por vecinos mientras el menor era asistido.
  • Alta graduación alcohólica: el automovilista, de 40 años, arrojó 2,21 gramos de alcohol en sangre al ser controlado.
Resumen generado por Thinkindot AI

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