Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras por un conductor borracho que se dio a la fuga

Varias llamadas a la línea de emergencias 911 alertaron a las autoridades sobre el siniestro y la fuga del automovilista. Minutos más tarde, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó a la zona y asistió al joven, diagnosticándole traumatismo craneoencefálico grave. Debido a la gravedad del cuadro, los profesionales de la salud dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Carrillo.

El joven de 17 años recibió las primeras atenciones del SEC en el lugar y fue derivado de urgencia al Hospital Carrillo por la gravedad del golpe.

Justicia por mano propia y un dosaje alarmante

Cerca de la medianoche, una nueva alerta telefónica movilizó a los efectivos de la Comisaría 56. Vecinos de la zona habían localizado y retenido al vehículo involucrado en la colisión, un Renault Clio que permanecía acorralado por los frentistas en las inmediaciones del lugar del hecho. De inmediato, los uniformados se desplazaron hasta el punto indicado y lograron aprehender al sospechoso, un hombre de 40 años.