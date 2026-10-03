En sus redes sociales solía subir imágenes vinculadas al movimiento feminista donde pregonaba el cuidado de las mujeres. Nada más alejado de la realidad. Este viernes, el colectivero del Este provincial fue condenado tras admitir que abusó sexualmente y acosó virtualmente a una pasajera de 13 años.
Condenaron a un colectivero "feminista" que acosó y abusó a una menor de 13 años
Raúl Díaz, de 41 años, recibió una pena menor y mantuvo su libertad tras admitir que ejerció grooming y abuso sexual contra la pasajera
La denuncia se efectuó hace aproximadamente 2 años en el departamento de San Martín. La madre de una niña de 14 fue quien hizo la presentación judicial contra el colectivero, quien fue imputado pero recuperó su libertad en cuestión de días.
Acorralado por la investigación, Raúl Sebastián Díaz (41) pasó por un juicio abreviado este viernes donde admitió los hechos. Fue condenado a una pena de 1 año y medio de prisión en suspenso -no tiene antecedentes penales- por los delitos de grooming y abuso sexual simple. También se ordenó un resarcimiento económico a la víctima y se obligó a la empresa de micros a que cambie de recorrido en su trabajo.
El colectivero de San Martín, que en otrora subía imágenes a su perfil de Facebook con la consigna "nací para cuidar a la mujer, no para violarla ni matarla", ahora deberá hacer buena letra para evitar que la condena pase a ser en efectivo y deba cumplirla en la cárcel.
La investigación por el abuso sexual
La causa judicial reconstruyó que los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024, cuando la niña de entonces 13 años solía tomarse un micro de la empresa Nueva Generación. Raúl Díaz logró obtener su número de teléfono celular y le envió imágenes pornográficas, al mismo tiempo que le pedía fotos suyas.
El mecanismo funcionaba con la coerción. Cuando la menor de edad iba a pagar el pasaje del micro, el colectivero aprovechaba para recordarle que si le contaba a alguien lo que ocurría, le iba a hacer daño a su madre.
La situación escaló ya que Raúl Díaz también comenzó a tocar a la niña en sus partes íntimas. Incluso en febrero de 2024, en horas de la siesta, subió a la niña al colectivo en la plaza San Martín, la llevó hasta un callejón y frotó sus partes íntimas por encima de la ropa de la menor, aunque debió detener el abuso sexual porque otro hombre se subió al micro.
En pocas palabras
- Condena a colectivero: Raúl Díaz, de 41 años, recibió 1 año y medio de prisión en suspenso por abuso sexual y grooming contra una menor de 13 años.
- Contexto de la condena: el hombre, que se mostraba como feminista en redes sociales, admitió los hechos tras ser denunciado hace 2 años en San Martín.
- Mecanismo de abuso: Díaz, quien mantenía su libertad, enviaba material pornográfico y tocaba a la menor, amenazándola para mantenerla en silencio.