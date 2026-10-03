Condenaron a un colectivero "feminista" que acosó y abusó a una menor de 13 años

Los posteos que subía el acosador en sus redes sociales.

El colectivero de San Martín, que en otrora subía imágenes a su perfil de Facebook con la consigna "nací para cuidar a la mujer, no para violarla ni matarla", ahora deberá hacer buena letra para evitar que la condena pase a ser en efectivo y deba cumplirla en la cárcel.

La investigación por el abuso sexual

La causa judicial reconstruyó que los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024, cuando la niña de entonces 13 años solía tomarse un micro de la empresa Nueva Generación. Raúl Díaz logró obtener su número de teléfono celular y le envió imágenes pornográficas, al mismo tiempo que le pedía fotos suyas.

El chofer fue condenado, pero quedó en libertad.

El mecanismo funcionaba con la coerción. Cuando la menor de edad iba a pagar el pasaje del micro, el colectivero aprovechaba para recordarle que si le contaba a alguien lo que ocurría, le iba a hacer daño a su madre.

La situación escaló ya que Raúl Díaz también comenzó a tocar a la niña en sus partes íntimas. Incluso en febrero de 2024, en horas de la siesta, subió a la niña al colectivo en la plaza San Martín, la llevó hasta un callejón y frotó sus partes íntimas por encima de la ropa de la menor, aunque debió detener el abuso sexual porque otro hombre se subió al micro.