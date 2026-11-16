Un árbol cayó sobre dos personas en el parque O'Higgins, en la Ciudad de Mendoza, durante la jornada de este lunes, en medio del viento Zonda que afecta a distintos sectores de la provincia aunque en otros sectores fue viento del Sur.
Viento Zonda
Un árbol cayó sobre dos personas en el parque O'Higgins: una nena de 12 años fue trasladada al Notti
El hecho ocurrió en Ciudad, en medio de las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectan a distintos puntos de la provincia
Entre los heridos se encuentra una nena de 12 años, quien sufrió pérdida de conocimiento tras el impacto y fue trasladada al hospital pediátrico Humberto Notti. La otra persona, un familiar de la menor, también perdió el conocimiento y fue derivada al Hospital Central.
El hecho generó preocupación y se produjo en un contexto de fuertes ráfagas de viento Zonda. Se recomienda a la población evitar permanecer debajo de arboledas y extremar las precauciones mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.
*Noticia en desarrollo
En pocas palabras
- Árbol caído: un árbol se precipitó sobre dos personas en el parque O'Higgins durante el viento Zonda.
- Heridos: una nena de 12 años fue llevada al Hospital Notti y otra persona al Hospital Central.
- Recomendación: se aconseja evitar arboledas por las ráfagas de viento Zonda.
Resumen generado por Thinkindot AI