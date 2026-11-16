Entre los heridos se encuentra una nena de 12 años, quien sufrió pérdida de conocimiento tras el impacto y fue trasladada al hospital pediátrico Humberto Notti. La otra persona, un familiar de la menor, también perdió el conocimiento y fue derivada al Hospital Central.

El hecho generó preocupación y se produjo en un contexto de fuertes ráfagas de viento Zonda. Se recomienda a la población evitar permanecer debajo de arboledas y extremar las precauciones mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.