El granizo en la zona de La Paz llegó acompañado de lluvias que pronto se trasladaron a San Martín. Se ha anunciado probable caída de granizo en horas de la noche en distintos puntos de Mendoza, sobre todo en la zona Este.

Casi al mismo tiempo de este sorprendente granizo fuertes ráfagas de viento del Sur se hicieron sentir en áreas de Luján, Maipú y Guaymallén. En algunos casos, con características de viento Zonda.