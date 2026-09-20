Cuántas cucharadas de vinagre se necesitan para ahuyentar a las ratas de casa

Con la llegada de los primeros cambios de temperatura, la aparición de las ratas en los hogares se convierte en uno de los dolores de cabeza más frecuentes para las casas de familia. En este escenario, las alternativas naturales y los trucos caseros vuelven a estar en el centro de la escena.
Una de las dudas más recurrentes entre quienes intentan mantener su casa libre de plagas gira en torno a un ingrediente infaltable en cualquier alacena: el vinagre.
Por qué el vinagre sirve para alejar a las ratas
Para entender la efectividad del método, hay que comprender primero cómo operan estos animales. Las ratas poseen un sentido del olfato sumamente desarrollado que utilizan tanto para buscar alimento como para reconocer el terreno y marcar sus rutas habituales mediante feromonas.
El vinagre, especialmente el blanco, cuenta con una acidez y un perfil aromático sumamente penetrante que satura el olfativo sistema de los roedores.
Es decir, no solo los incomoda de inmediato, sino que cumple una doble función clave: desorientarlos y borrar por completo los rastros de olor que van dejando por los zócalos, esquinas y posibles puntos de ingreso a la propiedad.
La proporción justa: el truco de las cucharadas
Según coinciden los especialistas en mantenimiento y control de plagas, la fórmula estándar para un atomizador hogareño consiste en disolver entre 3 y 4 cucharadas soperas de vinagre blanco en un vaso de agua.
Si la invasión o el rastro de las ratas es persistente, muchos optan por obviar el agua y cargar el atomizador con vinagre puro, aplicándolo directamente sobre las zonas críticas.
Para aplicarlo de forma correcta en casa, puedes seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Limpieza previa: antes de rociar, es fundamental realizar una limpieza profunda en las áreas donde se sospeche actividad (debajo de la bacha de la cocina, detrás de la heladera, lavaderos o entradas). Esto elimina los restos de comida que puedan competir con el repelente.
- Preparación de la mezcla: incorporar las 3 o 4 cucharadas de vinagre blanco en agua dentro de un recipiente con atomizador.
- Pulverización estratégica: rociar zócalos, umbrales de puertas, ventanas y los rincones oscuros por donde suelen transitar las ratas.
- Constancia: al tratarse de un método natural, el aroma se evapora con las horas. Por lo menos durante los primeros días, se recomienda repetir la aplicación hasta notar que los animales abandonan el sector.
En pocas palabras
- Vinagre contra ratas: se usa por su fuerte olor que desorienta y borra rastros olfativos.
- Proporción: mezclar 3-4 cucharadas de vinagre blanco en un vaso de agua o usar puro para casos persistentes.
- Aplicación: rociar en zonas de paso y focos de actividad tras una limpieza previa.