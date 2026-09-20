Cuántas cucharadas de vinagre se necesitan para ahuyentar a las ratas de casa

El vinagre, especialmente el blanco, cuenta con una acidez y un perfil aromático sumamente penetrante que satura el olfativo sistema de los roedores.

El secreto del vinagre blanco radica en su penetrante aroma para las ratas.

Es decir, no solo los incomoda de inmediato, sino que cumple una doble función clave: desorientarlos y borrar por completo los rastros de olor que van dejando por los zócalos, esquinas y posibles puntos de ingreso a la propiedad.

La proporción justa: el truco de las cucharadas

Según coinciden los especialistas en mantenimiento y control de plagas, la fórmula estándar para un atomizador hogareño consiste en disolver entre 3 y 4 cucharadas soperas de vinagre blanco en un vaso de agua.

Si la invasión o el rastro de las ratas es persistente, muchos optan por obviar el agua y cargar el atomizador con vinagre puro, aplicándolo directamente sobre las zonas críticas.

Para aplicarlo de forma correcta en casa, puedes seguir los pasos que se muestran a continuación: