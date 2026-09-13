Tragedia en San Martín: murió un motociclista de 19 años y una menor fue hospitalizada

Asistencia médica tras el accidente vial

En la moto también viajaba una adolescente de 14 años como acompañante, quien sufrió lesiones de gravedad. Minutos después de la colisión, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó a la escena para asistir a los afectados.

Los profesionales de la salud confirmaron la muerte del joven motociclista en el lugar del siniestro y trasladaron de urgencia a la acompañante menor al Hospital Perrupato para que reciba atención médica. Los cuatro ocupantes del auto resultaron ilesos.

La investigación del accidente vial

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 39° junto a personal de la Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental (UID), bajo las directivas de la oficina fiscal interviniente.

Las autoridades ordenaron realizar las pericias mecánicas de rigor para precisar las causas del choque. Asimismo, la Justicia dispuso la realización del examen de dosaje de alcohol al conductor del automóvil.