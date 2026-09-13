Un trágico accidente vial se produjo durante la tarde de este domingo en Chapanay, San Martín, donde un motociclista de 19 años perdió la vida tras colisionar de frente contra un auto en el que se desplazaba una familia. El hecho ocurrió en la intersección del Carril Chimbas y la calle La Mora.
Tragedia en San Martín: murió un motociclista de 19 años y una menor fue hospitalizada
Un joven falleció tras chocar con un auto en el Carril Chimbas de San Martín. Una menor que lo acompañaba tuvo heridas de consideración y fue hospitalizada
Cerca de las 16.45, un automóvil Chevrolet Agile conducido por un hombre de 46 años, acompañado por su pareja y sus dos hijos menores, circulaba en dirección al norte. Al llegar al cruce de las arterias mencionadas, el vehículo colisionó contra una motocicleta Motomel que transitaba de oeste a este.
El violento accidente vial derivó en la muerte instantánea del conductor del rodado menor, a quien fuentes policiales identificaron como B.J.A., de 19 años de edad.
Asistencia médica tras el accidente vial
En la moto también viajaba una adolescente de 14 años como acompañante, quien sufrió lesiones de gravedad. Minutos después de la colisión, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó a la escena para asistir a los afectados.
Los profesionales de la salud confirmaron la muerte del joven motociclista en el lugar del siniestro y trasladaron de urgencia a la acompañante menor al Hospital Perrupato para que reciba atención médica. Los cuatro ocupantes del auto resultaron ilesos.
La investigación del accidente vial
En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 39° junto a personal de la Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental (UID), bajo las directivas de la oficina fiscal interviniente.
Las autoridades ordenaron realizar las pericias mecánicas de rigor para precisar las causas del choque. Asimismo, la Justicia dispuso la realización del examen de dosaje de alcohol al conductor del automóvil.
En pocas palabras
- Tragedia vial en San Martín: murió un motociclista de 19 años tras chocar con un auto.
- Acompañante herida: una menor de 14 años que iba en la moto sufrió heridas graves y fue hospitalizada.
- Investigación en curso: se realizan pericias para determinar las causas del accidente fatal.