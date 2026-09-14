Tres pescadores y un guía murieron ahogados mientras que un quinto está desaparecido, luego de que la lancha que los trasladaba diera una vuelta de campana en la Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí, en una tragedia que ha dejado un dolor irreparable.
Quiénes son los cuatro hombres ahogados mientras pescaban: buscan a una quinta persona
El trágico vuelco de una lancha en Guaminí causó la muerte de cuatro hombres y la desaparición de uno. Identificaron a los ahogados
Los vecinos de Guaminí y el ámbito de la pesca están conmocionados por la tragedia, mientras continúa la búsqueda de un quinto hombre que se encuentra desaparecido.
Lo que prometía ser un día de pesca con amigos, se transformó en una de las peores tragedias registradas en la zona en los últimos años, con varias personas ahogadas.
El operativo de rescate, que movilizó a bomberos voluntarios, buzos tácticos, Policía Rural y personal de Defensa Civil, trabajó incansablemente rastreando metro a metro el espejo de agua.
Ahogados en Guaminí: quiénes son las víctimas fatales
Los fallecidos fueron identificados como José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.
Durante las últimas horas hallaron el cuerpo del guía de pesca, identificado como José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó.
Ahogados en el espejo de agua
Los cinco hombres se encontraban a bordo de una lancha cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, la lancha perdió estabilidad y se dio vuelta en medio de la laguna de Guaminí.
El vuelco provocó que todos los ocupantes terminaran en el agua, por lo que se activó un operativo de emergencia para intentar localizar a las personas que se encontraban a bordo.
Las tareas se concentraron también en distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la lancha y determinar dónde podría encontrarse la persona que continúa desaparecida.
La Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.
En pocas palabras
- Tragedia en Guaminí: Cuatro hombres murieron ahogados tras el vuelco de una lancha.
- Búsqueda activa: Continúa la búsqueda de un quinto ocupante desaparecido.
- Suspensión de actividades: Se suspendieron las actividades de pesca en la Laguna del Monte.