Quiénes son los cuatro hombres ahogados mientras pescaban: buscan a una quinta persona

El operativo de rescate, que movilizó a bomberos voluntarios, buzos tácticos, Policía Rural y personal de Defensa Civil, trabajó incansablemente rastreando metro a metro el espejo de agua.

Ahogados en Guaminí: quiénes son las víctimas fatales

Los fallecidos fueron identificados como José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.

Durante las últimas horas hallaron el cuerpo del guía de pesca, identificado como José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó.

Ahogados en el espejo de agua

Los cinco hombres se encontraban a bordo de una lancha cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, la lancha perdió estabilidad y se dio vuelta en medio de la laguna de Guaminí.

El vuelco provocó que todos los ocupantes terminaran en el agua, por lo que se activó un operativo de emergencia para intentar localizar a las personas que se encontraban a bordo.

Las tareas se concentraron también en distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la lancha y determinar dónde podría encontrarse la persona que continúa desaparecida.

La Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.