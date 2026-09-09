Cómo preparar Arroz frito: la receta riquísima y dorada con 8 ingredientes

Entre las recetas fáciles para resolver una comida en pocos minutos, el arroz frito se destaca por su practicidad y por la posibilidad de prepararlo con ingredientes simples. Se trata de un plato de origen chino que puede hacerse en casa sin demasiadas complicaciones y que admite diferentes combinaciones de verduras y condimentos.
La clave de esta preparación está en cocinar el arroz y luego saltearlo a fuego fuerte junto con vegetales y salsa de soja. A diferencia de otras técnicas de fritura, en este caso se utiliza una pequeña cantidad de aceite para lograr que los ingredientes tomen sabor y que el arroz quede bien dorado y suelto.
Ingredientes para el arroz frito
- 150 g de arroz
- 350 ml de agua
- 2 cdas. de aceite de oliva
- 1 zanahoria grande
- 1 cebolla pequeña
- 10 centímetros de la parte blanca de un puerro
- 3 cdas. de salsa de soja
- Sal, a gusto
Cómo preparar el arroz frito: la receta paso a paso
- Para comenzar, colocar el agua en un recipiente apto para microondas junto con una cucharada de aceite y una pizca de sal. Calentar durante aproximadamente 90 segundos a máxima potencia. Incorporar el arroz y cocinar durante unos 10 minutos, sin tapar, hasta que esté listo.
- Mientras tanto, pelar la zanahoria y cortar finamente la cebolla y el puerro. Calentar el resto del aceite en una sartén de fondo grueso o en un wok y saltear las verduras a fuego fuerte durante unos minutos. La idea es que queden doradas y conserven parte de su textura.
- Cuando el arroz esté cocido, agregar la salsa de soja a la sartén y mezclar. Incorporar inmediatamente el arroz y saltear todo durante un par de minutos a fuego fuerte, moviendo constantemente para que los granos entren en contacto con la superficie caliente.
- Esta técnica permite conseguir un arroz frito sabroso y ligeramente dorado sin necesidad de una fritura profunda. Antes de servir, probar y corregir la cantidad de sal si fuera necesario.
El resultado es una de esas recetas rápidas y versátiles que pueden adaptarse fácilmente. También se pueden sumar huevo, pollo, carne, camarones u otras verduras para transformar la preparación en un plato más completo.
En pocas palabras
- Arroz frito: Es una receta fácil de origen chino, práctica y adaptable a distintos ingredientes.
- Preparación: Cocina el arroz y luego saltéalo a fuego fuerte con vegetales y salsa de soja, usando poco aceite.
- Versatilidad: Se pueden agregar huevo, pollo, carne, camarones u otras verduras para un plato más completo.
Resumen generado por Thinkindot AI