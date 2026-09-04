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Croquetas de arroz: la receta riquísima, fácil y económica con 7 ingredientes

Las croquetas de arroz son una de las recetas de aprovechamiento más versátiles para entradas, almuerzos y cenas

Por UNO
Croquetas de arroz. 

Croquetas de arroz. 

Las recetas caseras que permiten aprovechar los alimentos que quedaron de otra comida son una excelente alternativa para preparar platos ricos, económicos y fáciles. Entre ellas, las croquetas de arroz se destacan por su sencillez y por llevar ingredientes que suelen estar presentes en cualquier cocina.

Esta preparación, también conocida como torrejas de arroz, es una opción muy versátil que combina arroz cocido, huevo, queso y condimentos. El resultado son unas croquetas doradas y crujientes por fuera, pero tiernas y sabrosas por dentro.

Receta para hacer croquetas de arroz caseras

Con esta receta de torrejas de arroz se pueden formar de 10 a 12 porciones. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 2 tazas de arroz cocido frío
  • 2 huevos
  • 100 g de queso rallado (puede ser parmesano o un queso semiduro)
  • 2 cdas. de harina
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • 1 cda. de perejil fresco
  • Sal y pimienta

Cómo preparar torrejas de arroz, la receta paso a paso

  1. Primero, en un bowl grande, mezcla el arroz cocido con los huevos, el queso rallado, la harina, el ajo picado y el perejil fresco picado. Revuelve bien hasta integrar.
  2. A continuación, agrega la sal y pimienta a gusto. Si la preparación queda demasiado líquida, puedes agregar más harina.
  3. Calienta una sartén con aceite a fuego medio-alto y, con la ayuda de una cuchara, toma porciones de arroz y colócalas en la sartén caliente, formando pequeñas croquetas. Aplánalas con una cuchara.
  4. Seguidamente, cocina las torrejas de arroz durante 2 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y crujientes. Retíralas y colócalas en un plato con papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Sírvelas calientes y listo.

Una receta versátil para cualquier momento

Las croquetas de arroz pueden servirse como plato principal acompañadas de una ensalada, como guarnición para carnes o como una opción sencilla para una comida rápida. También pueden acompañarse con distintas salsas para sumar sabor.

Por su bajo costo, su preparación sencilla y la posibilidad de reutilizar arroz cocido, esta es una de esas recetas que vale la pena tener siempre a mano. Una alternativa casera, sabrosa y práctica para transformar ingredientes simples en un plato irresistible.

En pocas palabras

  • Receta fácil: Aprende a preparar unas ricas croquetas de arroz caseras con solo 7 ingredientes y pasos sencillos.
  • Aprovechamiento: Descubre cómo transformar el arroz cocido sobrante en un plato económico y sabroso.
  • Versatilidad: Sirve estas crujientes croquetas como plato principal, guarnición o tentempié.
Resumen generado por Thinkindot AI

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