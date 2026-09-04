Croquetas de arroz: la receta riquísima, fácil y económica con 7 ingredientes

Las recetas caseras que permiten aprovechar los alimentos que quedaron de otra comida son una excelente alternativa para preparar platos ricos, económicos y fáciles. Entre ellas, las croquetas de arroz se destacan por su sencillez y por llevar ingredientes que suelen estar presentes en cualquier cocina.
Esta preparación, también conocida como torrejas de arroz, es una opción muy versátil que combina arroz cocido, huevo, queso y condimentos. El resultado son unas croquetas doradas y crujientes por fuera, pero tiernas y sabrosas por dentro.
Receta para hacer croquetas de arroz caseras
Con esta receta de torrejas de arroz se pueden formar de 10 a 12 porciones. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 2 tazas de arroz cocido frío
- 2 huevos
- 100 g de queso rallado (puede ser parmesano o un queso semiduro)
- 2 cdas. de harina
- 1 diente de ajo (opcional)
- 1 cda. de perejil fresco
- Sal y pimienta
Cómo preparar torrejas de arroz, la receta paso a paso
- Primero, en un bowl grande, mezcla el arroz cocido con los huevos, el queso rallado, la harina, el ajo picado y el perejil fresco picado. Revuelve bien hasta integrar.
- A continuación, agrega la sal y pimienta a gusto. Si la preparación queda demasiado líquida, puedes agregar más harina.
- Calienta una sartén con aceite a fuego medio-alto y, con la ayuda de una cuchara, toma porciones de arroz y colócalas en la sartén caliente, formando pequeñas croquetas. Aplánalas con una cuchara.
- Seguidamente, cocina las torrejas de arroz durante 2 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y crujientes. Retíralas y colócalas en un plato con papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Sírvelas calientes y listo.
Una receta versátil para cualquier momento
Las croquetas de arroz pueden servirse como plato principal acompañadas de una ensalada, como guarnición para carnes o como una opción sencilla para una comida rápida. También pueden acompañarse con distintas salsas para sumar sabor.
Por su bajo costo, su preparación sencilla y la posibilidad de reutilizar arroz cocido, esta es una de esas recetas que vale la pena tener siempre a mano. Una alternativa casera, sabrosa y práctica para transformar ingredientes simples en un plato irresistible.
En pocas palabras
- Receta fácil: Aprende a preparar unas ricas croquetas de arroz caseras con solo 7 ingredientes y pasos sencillos.
- Aprovechamiento: Descubre cómo transformar el arroz cocido sobrante en un plato económico y sabroso.
- Versatilidad: Sirve estas crujientes croquetas como plato principal, guarnición o tentempié.