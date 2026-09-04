Croquetas de arroz: la receta riquísima, fácil y económica con 7 ingredientes

Esta preparación, también conocida como torrejas de arroz, es una opción muy versátil que combina arroz cocido, huevo, queso y condimentos. El resultado son unas croquetas doradas y crujientes por fuera, pero tiernas y sabrosas por dentro.

Receta para hacer croquetas de arroz caseras

Con esta receta de torrejas de arroz se pueden formar de 10 a 12 porciones. ¿Qué necesitas?