Turismo a toda velocidad

Por tan solo 198 yuanes (u$s 30), los aficionados pueden participar en una sesión guiada de grabación de videos en motocicleta, que captura las impresionantes vistas nocturnas de la ciudad y lugares emblemáticos como el templo Ciyun, el complejo Hongyadong y el puente Dongshuimen.

Estos videos, de hasta 30 segundos de duración, incluyen gestos característicos y bandas sonoras personalizadas, y ofrecen un recuerdo único de la vibrante vida nocturna de la ciudad.

Tatiana Dvortsova, una especialista en marketing de 35 años oriunda de Moscú, Rusia, recordó que vio esta tendencia por primera vez en Instagram hace dos meses. “Me dio mucha curiosidad. Pensé: ¿Esto es real?”, contó Dvortsova.

Intrigados, ella y su esposo eligieron Chongqing como primera parada durante su reciente viaje de 10 días por China. El 26 de agosto, gastó 498 yuanes en un recorrido mejorado en motocicleta, en el que optó por varias escenas emblemáticas: ser levantada del suelo por el conductor, avanzar hacia la libertad con los brazos extendidos, formar un corazón con las manos y hacer un saludo canchero mientras bajaba la visera del casco.

“No tengo palabras para describir lo emocionada que estaba al ver la ciudad”, dijo Dvortsova. “La experiencia en motocicleta me dio miedo, pero valió totalmente la pena”.

Bai Yu, antiguo instructor de seguridad y actual motociclista aficionado a las experiencias extremas, le aconsejó a Dvortsova que sujetara firmemente la cintura del conductor con las rodillas y mantuviera el cuerpo tenso durante el recorrido. Según explicó, esto la ayudaría a conservar el equilibrio en caso de una aceleración repentina o un cambio de carril, garantizando su seguridad y, al mismo tiempo, ofreciéndole una experiencia emocionante.

Mukhamadeeva Lina Olegovna, una estudiante universitaria de 22 años oriunda de Moscú, también participó en el recorrido. “¡Fue increíble! Era la primera vez que vivía una experiencia así”, afirmó.

La tendencia es especialmente popular entre los visitantes internacionales y ha permitido mostrar inesperadamente la destreza motociclista de Chongqing en el escenario mundial. Conocida como la “capital de las motocicletas” de China, la ciudad cuenta con una industria y una cultura motociclistas únicas.

Bai, el conductor, señaló que alrededor del 95% de sus clientes son extranjeros, entre ellos visitantes de Rusia, Corea del Sur, Kazajistán, Tailandia y Singapur.

Según Chongqing Daily, a comienzos de agosto, la tendencia había acumulado más de 1.400 millones de visualizaciones en Douyin, una plataforma china para compartir videos. En Trip.com, una plataforma de viajes, turistas extranjeros describieron la experiencia como “estar en una película de ciencia ficción”.

Por TAN YINGZI y DENG RUI.