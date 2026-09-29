El tofu apestoso de Changsha atrae a multitudes con su peculiar encanto

También están los puestos anónimos de las esquinas. Al caer la tarde, los vendedores instalan sus carritos y ofrecen un reconfortante escape a trabajadores y estudiantes cansados después de un día entero de trabajo.

A unos 2 yuanes (u$s 0,30) por unidad, es un pequeño gusto asequible que atrae a personas de todas las edades y niveles de ingresos.

La elaboración del tofu apestoso de Fire God Palace ha sido reconocida como parte del patrimonio cultural inmaterial nacional, señaló Zhou Houmu, heredero de cuarta generación de esta tradición en el establecimiento, quien lleva más de 17 años elaborándolo.

La salmuera es el corazón de todo el proceso: una mezcla de más de 20 ingredientes, entre ellos hongos, brotes de bambú de invierno, frijoles de soja negros fermentados y hojas de shiso. Según explicó, fermenta de manera natural durante entre 18 meses y dos años.

“Es la salmuera la que marca toda la diferencia”, afirmó Zhou. “Por eso nuestro tofu apestoso tiene un olor tan particular, pero un sabor delicioso”.

Por ZOU SHUO y HE CHUN.