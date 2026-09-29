El olor puede resultar un tanto intenso, incluso desagradable. Pero basta con darle un bocado para quedar enganchado. Esa es la magia del tofu apestoso de Changsha, provincia de Hunan, un bocadillo que cautiva por igual a habitantes locales y turistas desde hace más de 200 años.
El tofu apestoso de Changsha atrae a multitudes con su peculiar encanto
Un bocado centenario que ataca el olfato, pero conquista el paladar
“Me crié comiendo esto”, contó Shi Xukui, un oficinista de 30 años de Changsha. “No tiene nada de sofisticado. Te paras junto al carrito, le das un bocado mientras está bien caliente y el jugo te corre por la barbilla. Ese es el verdadero sabor de la ciudad”.
Pero ahí reside el encanto de Changsha: no hay dos tandas de esta especialidad que tengan exactamente el mismo sabor. En Fire God Palace (Huo Gong Dian), un templo histórico convertido actualmente en un establecimiento gastronómico tradicional conocido por sus platos típicos de Hunan, la salmuera se prepara según una receta familiar secreta y se deja añejar durante dos años. En Hey Hey Black, que cuenta con locales en distintos lugares, el condimento es más intenso, con un toque de chile que despierta el paladar.
También están los puestos anónimos de las esquinas. Al caer la tarde, los vendedores instalan sus carritos y ofrecen un reconfortante escape a trabajadores y estudiantes cansados después de un día entero de trabajo.
A unos 2 yuanes (u$s 0,30) por unidad, es un pequeño gusto asequible que atrae a personas de todas las edades y niveles de ingresos.
La elaboración del tofu apestoso de Fire God Palace ha sido reconocida como parte del patrimonio cultural inmaterial nacional, señaló Zhou Houmu, heredero de cuarta generación de esta tradición en el establecimiento, quien lleva más de 17 años elaborándolo.
La salmuera es el corazón de todo el proceso: una mezcla de más de 20 ingredientes, entre ellos hongos, brotes de bambú de invierno, frijoles de soja negros fermentados y hojas de shiso. Según explicó, fermenta de manera natural durante entre 18 meses y dos años.
“Es la salmuera la que marca toda la diferencia”, afirmó Zhou. “Por eso nuestro tofu apestoso tiene un olor tan particular, pero un sabor delicioso”.
Por ZOU SHUO y HE CHUN.
En pocas palabras
- Tofu apestoso: atrae multitudes con su peculiar encanto a pesar de su intenso olor.
- Tradición centenaria: cautiva paladares locales y turistas desde hace más de 200 años en Changsha.
- Elaboración artesanal: la salmuera secreta, añejada durante años, es clave de su sabor único.