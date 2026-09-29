Juguetes de espuma: el alivio emocional que cruza fronteras

“Compré tres juguetes con forma de torta”, dijo Zhang Le, diseñadora de 30 años de Shanghai. “Me gusta su tacto suave. Ayudan mucho a aliviar el estrés”.

Cheng Yuqi, una madre de 45 años que llevó a su hija a la tienda, contó que compró cinco para ella. “Le gustan mucho estos juguetes y suele compartirlos con sus compañeras de clase”. También compró uno para sí misma, agregando que puede ponerlo en su escritorio de la oficina, algo que la pone de buen humor.

En un taller de producción en Jinhua, unas empleadas dan los últimos retoques a los juguetes antiestrés. SHI KUANBING / PARA CHINA DAILY.

Desde julio, otra variedad de juguetes con forma de torta antiestrés, fabricada por Molynk, una marca local de Shanghai, se ha vuelto viral en TikTok. Los videos relacionados ya superaron los 180 millones de reproducciones. El producto, cuyo precio es de 299 yuanes, se agotó poco después de su lanzamiento internacional, con 5.000 unidades vendidas.

En una fábrica de juguetes de goma blanda de Yiwu, provincia de Zhejiang, millones de juguetes antiestrés con forma de bollos “recién horneados” están a punto de ser cargados en un camión con destino al puerto de Ningbo-Zhoushan. Desde allí, atravesarán montañas y vías fluviales rumbo a Europa y América del Norte.

Los últimos datos publicados por la Administración General de Aduanas muestran que el valor total de las exportaciones chinas de juguetes alcanzó los u$s 15.597 millones en el primer semestre del año, mientras que algunos mercados mostraron señales de recuperación.

Detrás de este fenómeno en evolución se encuentra la combinación de varios factores, como los avances en el diseño de productos de estilo “China Chic”, el respaldo de cadenas de suministro maduras, la aceleración de la expansión internacional y el atractivo duradero y creciente del consumo emocional.

En los últimos años, el mercado mundial del consumo emocional ha seguido creciendo, y los juegos y productos para aliviar el estrés se han convertido en una mina de oro de miles de millones de dólares. Según el Informe especial sobre el mercado mundial de juguetes antiestrés, elaborado por Verified Market Research, se espera que este mercado alcance los u$s 6.260 millones en 2026 y supere los u$s 8.960 millones en 2030.

Li Yun, gerente general de Unie Toys, otra marca de Shanghai, afirmó: “Descubrimos que los consumidores, tanto niños como adultos, reciben muy bien los juguetes de espuma con forma de torta, suaves y coloridos. Con el ritmo acelerado de la vida moderna, las personas prestan cada vez más atención a los productos que ofrecen valor emocional”.

Por ZHENG YIRAN.