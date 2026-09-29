Mayor apertura beneficia a todos

Solo en agosto, las importaciones crecieron un 21,7% interanual, hasta los 1,92 billones de yuanes, y superaron el crecimiento de las exportaciones por sexto mes consecutivo. Las exportaciones aumentaron un 18,6% interanual, hasta los 2,73 billones de yuanes.

Lyu Daliang, director del departamento de estadísticas y análisis de la Administración General de Aduanas, afirmó que el comercio de bienes de China mantuvo un crecimiento estable en agosto, con aumentos de dos dígitos tanto en las exportaciones como en las importaciones por cuarto mes consecutivo.

Lyu señaló que China está construyendo su moderno sistema industrial mediante una mayor apertura, a medida que más productos extranjeros y empresas con inversión extranjera se integran en sus cadenas de suministro y su ecosistema de innovación.

Las empresas con inversión extranjera registraron operaciones de importación y exportación por un valor de 10,15 billones de yuanes entre enero y agosto, un 18,1% más que en el mismo período del año anterior, según las estadísticas aduaneras.

Los economistas atribuyeron el mayor crecimiento de las importaciones al aumento de la demanda generado por la modernización industrial y a los esfuerzos continuos de China por ampliar el acceso a su mercado.

Lynn Song, economista jefe para China del banco neerlandés ING, señaló que gran parte del crecimiento de las importaciones sigue estando vinculado a los productos tecnológicos, lo que refleja la continuidad de las inversiones en el sector.

La tendencia también se hizo evidente en la maquinaria y los productos electrónicos. Entre enero y agosto, China importó productos de esas categorías por un valor de 6,21 billones de yuanes, un 31,6% más interanual, según datos de la administración aduanera.

El mayor crecimiento de las importaciones también coincide con los esfuerzos de los responsables políticos por lograr un comercio más equilibrado. En su reunión del 30 de julio, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China pidió ampliar el alcance de la cooperación económica y comercial internacional basada en el beneficio mutuo, desarrollar enérgicamente el comercio de servicios y promover un crecimiento más equilibrado del comercio.

Esta orientación política también se reflejó en una reunión ejecutiva del Consejo de Estado celebrada el 29 de junio, en la que se instó a ampliar las importaciones de bienes y servicios de alta calidad y promover un crecimiento equilibrado de las importaciones y las exportaciones.

Más allá de la demanda generada por la modernización industrial, Chen Jianwei, investigador especializado en comercio exterior de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales en Beijing, señaló que la continua apertura del mercado chino está generando más espacio para las importaciones y oportunidades adicionales para que las empresas extranjeras aprovechen la demanda derivada de la modernización del consumo y la transformación industrial.

Por ZHONG NAN.