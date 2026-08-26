Quiénes son los dos trabajadores que murieron en la tragedia de Vaca Muerta: así fue el escape de gas

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Tragedia de Vaca Muerta: quiénes eran los trabajadores muertos

Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre fueron los dos trabajadores que murieron tras el accidente ocurrido en Vaca Muerta.

Según se informó, Meliqueo fue la primera víctima fatal del episodio. Un caño de 12 pulgadas habría sufrido una falla al ingresar a una trampa receptora y el desprendimiento de una pieza metálica alcanzó al trabajador.

En tanto, Latorre resultó gravemente herido durante el mismo incidente y fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento, por lo que la tragedia terminó con dos víctimas fatales.

Detalles de la tragedia de Vaca Muerta

Del accidente ocurrió en el área de Rincón del Mangrullo, uno de los yacimientos de Vaca Muerta, y la situación fue controlada luego de la intervención de los equipos de emergencia.

En una primera información, se hablaba de la muerte de un trabajador y de otro operario que permanecía en grave estado, pero finalmente fallecieron ambos.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que las víctimas “no eran trabajadores comprendidos dentro de su convenio” y señalaron que ambos “habrían intentado realizar una operación que no les correspondía”.

No obstante, “el gremio puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para asistir ante la emergencia” y expresó su acompañamiento a las familias.

Rincón del Mangrullo es operado en sociedad con una participación del 50% junto a Pampa Energía y se convirtió en los últimos meses en uno de los principales aportantes de gas no convencional de la compañía en Vaca Muerta.

Mientras continúan las actuaciones para reconstruir cómo ocurrió la tragedia, la muerte de Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre conmocionó al sector petrolero.