Mejor que el potus: la elegante planta colgante que crece en maceta y no exige cuidados de jardinería

Además, puede lucir por sí sola o combinarse con otras plantas de interior. Su porte permite crear composiciones verdes sin ocupar demasiado espacio, algo especialmente útil en departamentos o ambientes pequeños.

Peperomia, la planta que supera al potus.

Jardinería: cómo cuidar una peperomia para que crezca saludable

Uno de los aspectos fundamentales para mantener una peperomia en buenas condiciones es la iluminación. Debido a su origen tropical, necesita abundante luz natural para desarrollarse y conservar el atractivo de sus hojas. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana luminosa, pero evitando que los rayos solares intensos incidan directamente sobre ella durante períodos prolongados.

La temperatura también cumple un papel fundamental. Esta planta que supera al potus prefiere ambientes cálidos y puede desarrollarse cómodamente alrededor de los 21 grados. Durante el verano puede tolerar temperaturas superiores, aunque será necesario prestar especial atención al riego para evitar que el sustrato se seque demasiado.

El potus es cosa del pasado. Esta planta lo reemplaza.

El frío, en cambio, puede convertirse en uno de sus principales enemigos. La peperomia no debería permanecer en ambientes con temperaturas inferiores a los 13 grados, ya que es especialmente sensible a las bajas temperaturas.

Otro detalle importante consiste en protegerla de las corrientes de aire. Por eso, conviene evitar colocarla cerca de puertas o ventanas que permanezcan abiertas durante períodos prolongados, especialmente cuando las temperaturas exteriores son bajas. De esta forma, la peperomia se desarrollará de manera frondosa.