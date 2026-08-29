Mejor que el potus: la elegante planta colgante que crece en maceta y no exige cuidados de jardinería

Si estás buscando una planta que aporte un toque elegante y natural sin convertirse en una preocupación constante, hay una que no puede faltar en tu sala. Si bien generalmente se recomienda al potus (algo totalmente válido), no es el único ejemplar. A continuación te hablaré de una especie elegante que, además, no exige cuidados de jardinería.
Cuál es la planta colgante que supera al potus y no demanda cuidados de jardinería
El ejemplar en cuestión es la peperomia. Su tamaño compacto, sus hojas ornamentales y su capacidad para adaptarse a distintos ambientes la convierten en una de las especies más recomendadas para quienes recién comienzan en la jardinería.
A diferencia de otras plantas, la peperomia puede desarrollarse perfectamente en macetas y también funciona muy bien como especie colgante. Sus tallos y hojas pueden crecer de manera abundante cuando encuentra las condiciones adecuadas, por lo que resulta ideal para decorar estantes, muebles altos, repisas o espacios verticales.
Además, puede lucir por sí sola o combinarse con otras plantas de interior. Su porte permite crear composiciones verdes sin ocupar demasiado espacio, algo especialmente útil en departamentos o ambientes pequeños.
Jardinería: cómo cuidar una peperomia para que crezca saludable
Uno de los aspectos fundamentales para mantener una peperomia en buenas condiciones es la iluminación. Debido a su origen tropical, necesita abundante luz natural para desarrollarse y conservar el atractivo de sus hojas. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana luminosa, pero evitando que los rayos solares intensos incidan directamente sobre ella durante períodos prolongados.
La temperatura también cumple un papel fundamental. Esta planta que supera al potus prefiere ambientes cálidos y puede desarrollarse cómodamente alrededor de los 21 grados. Durante el verano puede tolerar temperaturas superiores, aunque será necesario prestar especial atención al riego para evitar que el sustrato se seque demasiado.
El frío, en cambio, puede convertirse en uno de sus principales enemigos. La peperomia no debería permanecer en ambientes con temperaturas inferiores a los 13 grados, ya que es especialmente sensible a las bajas temperaturas.
Otro detalle importante consiste en protegerla de las corrientes de aire. Por eso, conviene evitar colocarla cerca de puertas o ventanas que permanezcan abiertas durante períodos prolongados, especialmente cuando las temperaturas exteriores son bajas. De esta forma, la peperomia se desarrollará de manera frondosa.
En pocas palabras
- Peperomia: es la planta colgante ideal para quienes buscan elegancia y bajo mantenimiento.
- Cuidados esenciales: requiere luz natural indirecta, temperaturas cálidas (idealmente 21°C) y protección contra el frío y corrientes de aire.
- Versatilidad: perfecta para macetas y espacios verticales, decora estantes y muebles sin ocupar demasiado lugar.