Se supo a qué velocidad manejaba Mauro Icardi en el polémico video con la China Suárez

"Mauro Icardi duda de un topo y de un empuje para que esto haya sucedido. Duda que el ministerio lo haya hecho de oficio", siguió el periodista sobre las sospechas de Mauro Icardi tras las medidas públicas que tomó el ministerio.

El mensaje de Wanda Nara tras el video de la China Suárez y Mauro Icardi

Si bien no hizo referencia directa a la publicación de la China Suárez, Wanda Nara subió la vara con un tajante mensaje hablando del honor.

La reacción de Wanda Nara al video de la China Suárez en el auto de Mauro Icardi.

"Hay gente que te drena la energía y encima espera que te quedes callada. Para mí hay cosas que son cuestión de honor", siguió Wanda Nara picante.

Nora Colosimo sobre la foto de la China Suárez en bikini: "Dejate de joder, están mis nietas enfermas adentro"

Nora Colosimo volvió a disparar sin filtros contra la China Suárez luego de ver la catarata de fotos y videos que la actriz publicó presumiendo su figura en bikini.

En sus posteos, la China Suárez dijo que estaba tomando sol y disfrutando de su día con Mauro Icardi y la madre de Wanda Nara, le dijo de todo.

"Mis nietitas hace una semana que están con Mauro. Están enfermas con 40 grados de fiebre no van al colegio, a vos te parece que salga diciendo que toma sol, con quién estaban mis nietas enfermas?, arrancó indignada en LAM.

"¿Era necesario que salga a refregarle esto a Wanda Nara?. Si las nenas están enfermas no las dejas encerradas en la casa y te vas a la pileta justo hoy que Wanda está con el programa. Está mujer es una provocadora desde el día uno", siguió asegurando que no fue casual el posteo de la China Suárez en este día.