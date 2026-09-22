A días del debut de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, Wanda Nara habló con las cámaras de LAM en medio del gran reveulo que causó uno de sus últimos posteos.
Wanda Nara reveló quién es "M" el hombre que le regaló las flores amarillas: ¿Mauro Icardi o Migueles?
Wanda Nara terminó con el misterio y confirmó la identidad del hombre que le regaló flores para el día de la primavera
Durante el día de la primavera, Wanda Nara fue noticia de todos los portales al publicar las fotos desde las grabaciones de Masterchef mostrando un ramo de flores amarillas que recibió de parte de un misterioso "M". "Gracias M te amamos", escribió sin dar más pistas.
Como siempre, las especulaciones sobre la identidad de "M" no tardaron en llegar, generando sospechas sobre la psibilidad de que Mauro Icardi fuera el hombre detrás del regalo.
Al ser consultada por las flores, Wanda Nara admitió que el jugador solía enviarle flores todos los días de la primavera aunque no está oportunidad. "Fue Martín", dijo haciendo alusión a Martín Migueles, cuando le preguntaron quién había enviado el presente.
La mamá de Wanda Nara tajante sobre el romance de su hija con Martín Migueles
Ángel de Brito presentó a Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, como nueva integrante fija del panel tras la salida de Juli Argenta por maternidad.
Sin pelos en la lengua, Nora Colosimo arrancó con todo, hablando sin pelos en la lengua y dando información explosiva sobre sus hijas.
Contundente, Nora no dudó en desmintir los rumores de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles que corrieron los últimos dias, en especial, luego de las fotos de la rubia con L-Gante.
"Están diez puntos, no se separaron. Martín cae bien es compañero, deportista, divertido", dijo sobre el empresario a quien defendió a pesar de las causas en las que está involucrado por sus negocios con Elías Piccirillo. "No subestimen a Wanda, se creen que si estuviera en peligro estaría con Martín?", lanzó segura de la elección de su hija.
En pocas palabras
- Wanda Nara confirmó que las flores amarillas que recibió por el Día de la Primavera fueron un regalo de Martín Migueles.
- Nora Colosimo, madre de Wanda, defendió la relación de su hija con el empresario y desestimó preocupaciones sobre su situación legal.