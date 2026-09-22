Wanda Nara reveló quién es "M" el hombre que le regaló las flores amarillas: ¿Mauro Icardi o Migueles?

Se supo quién le mandó flores amarillas a Wanda Nara.

Al ser consultada por las flores, Wanda Nara admitió que el jugador solía enviarle flores todos los días de la primavera aunque no está oportunidad. "Fue Martín", dijo haciendo alusión a Martín Migueles, cuando le preguntaron quién había enviado el presente.

La mamá de Wanda Nara tajante sobre el romance de su hija con Martín Migueles

Ángel de Brito presentó a Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, como nueva integrante fija del panel tras la salida de Juli Argenta por maternidad.

Sin pelos en la lengua, Nora Colosimo arrancó con todo, hablando sin pelos en la lengua y dando información explosiva sobre sus hijas.

Contundente, Nora no dudó en desmintir los rumores de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles que corrieron los últimos dias, en especial, luego de las fotos de la rubia con L-Gante.

"Están diez puntos, no se separaron. Martín cae bien es compañero, deportista, divertido", dijo sobre el empresario a quien defendió a pesar de las causas en las que está involucrado por sus negocios con Elías Piccirillo. "No subestimen a Wanda, se creen que si estuviera en peligro estaría con Martín?", lanzó segura de la elección de su hija.