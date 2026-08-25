Una frase de un alto mando militar causó enojo en Chile, y generó un reclamo territorial a la Argentina

Francisco Pérez Mackenna, canciller chileno, respondió a estas palabras desde Vietnam durante una visita oficial. El diplomático destacó que la soberanía sobre el paso marítimo es indiscutible. La postura oficial se sustenta en los tratados bilaterales firmados en 1881 y 1984.

Respuesta del gobierno de Chile

Pérez Mackenna pidió responsabilidad a las autoridades extranjeras para evitar confusiones entre los ciudadanos. Claudio Alvarado, ministro del Interior, apoyó la posición de la Cancillería.

El funcionario señaló: "Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía".

El Estrecho de Magallanes pertenece íntegramente al territorio chileno, sin lugar a un nuevo reclamo. La jurisdicción quedó establecida en el Tratado de Límites de 1881. Posteriormente, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 reafirmó el marco territorial tras la mediación de la Santa Sede por la crisis de 1978.