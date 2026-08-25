Una frase de un alto mando militar causó enojo en Chile, y generó un reclamo territorial a la Argentina

La Cancillería de Chile enviará una nota de protesta a Argentina por las recientes declaraciones de un jefe militar. Gustavo Javier Valverde, líder del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, habló sobre la importancia estratégica y la soberanía en el Estrecho de Magallanes. La frase generó una rápida reacción diplomática del gobierno chileno.
Las declaraciones del militar
Valverde mencionó la vía marítima austral durante una entrevista en un programa de YouTube. El oficial afirmó: "Lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía".
Además, agregó que "hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica del Atlántico Pacífico". La autoridad aeronáutica concluyó que esa posición geográfica permite alertar sobre diversas situaciones.
Francisco Pérez Mackenna, canciller chileno, respondió a estas palabras desde Vietnam durante una visita oficial. El diplomático destacó que la soberanía sobre el paso marítimo es indiscutible. La postura oficial se sustenta en los tratados bilaterales firmados en 1881 y 1984.
Respuesta del gobierno de Chile
Pérez Mackenna pidió responsabilidad a las autoridades extranjeras para evitar confusiones entre los ciudadanos. Claudio Alvarado, ministro del Interior, apoyó la posición de la Cancillería.
El funcionario señaló: "Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía".
El Estrecho de Magallanes pertenece íntegramente al territorio chileno, sin lugar a un nuevo reclamo. La jurisdicción quedó establecida en el Tratado de Límites de 1881. Posteriormente, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 reafirmó el marco territorial tras la mediación de la Santa Sede por la crisis de 1978.
En pocas palabras
- Chile reclama: Argentina presentará un reclamo diplomático por las declaraciones del jefe militar sobre soberanía en el Estrecho de Magallanes.
- Declaraciones militares: Gustavo Javier Valverde afirmó la importancia estratégica y soberanía argentina en el Estrecho de Magallanes.
- Respuesta chilena: la Cancillería chilena considera indiscutible su soberanía sobre el Estrecho, basándose en tratados.