Javier Milei alineó a la tropa libertaria en Casa Rosada y reafirmó el rumbo económico

Del cónclave, desarrollado en el Salón Héroes de Malvinas, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de bancada Gabriel Bornoroni; la senadora Patricia Bullrich y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Según trascendió, el mandatario enfocó su discurso de manera exclusiva en defender la política económica de su gestión, repasar datos de variables financieras y "reafirmar el rumbo". Como gesto simbólico hacia los legisladores, Milei le regaló a cada uno un ejemplar del libro “La Economía en una lección”, de Henry Hazlitt.