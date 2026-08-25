El presidente Javier Milei encabezó este martes en la Casa Rosada una reunión de casi dos horas con los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA), con el objetivo de abroquelar a la tropa oficialista en la antesala de las sesiones clave programadas para este miércoles y jueves en el Congreso nacional.
Javier Milei alineó a la tropa libertaria en Casa Rosada y reafirmó el rumbo económico
El presidente reunió a diputados y senadores de La Libertad Avanza ante dos jornadas legislativas decisivas. Les regaló un libro de economía y defendió la reactivación ante la embestida opositora
Del cónclave, desarrollado en el Salón Héroes de Malvinas, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de bancada Gabriel Bornoroni; la senadora Patricia Bullrich y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).
Según trascendió, el mandatario enfocó su discurso de manera exclusiva en defender la política económica de su gestión, repasar datos de variables financieras y "reafirmar el rumbo". Como gesto simbólico hacia los legisladores, Milei le regaló a cada uno un ejemplar del libro “La Economía en una lección”, de Henry Hazlitt.
Al término de la cumbre, la diputada Patricia Vázquez respaldó la exposición presidencial: "El presidente quiso explicar en términos económicos por qué vamos hacia una Argentina cada vez más grande, basándose en datos concretos. La economía está creciendo, esos son datos empíricos y no una opinión", afirmó, al tiempo que apuntó contra la oposición al señalar que "hay mucho de un relato populista que está con el pochoclo desde el primer día, queriendo voltear al gobierno".
El temario en debate
El encuentro cobra relevancia estratégica ante la apretada agenda que enfrentará el oficialismo en ambas cámaras:
- En Diputados: LLA buscará obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal. El temario consensuado con bloques dialoguistas incluye además el acuerdo de libre comercio Mercosur-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la baja del IVA para la harina de mandioca y la denominada "Ley Joaquín".
- En el Senado: La Cámara Alta prevé debatir un paquete de tratados internacionales y dar tratamiento a 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal.
En pocas palabras
- Javier Milei: reunió a legisladores de La Libertad Avanza para preparar sesiones clave y reafirmó el rumbo económico.
- Defensa económica: el presidente regaló el libro “La Economía en una lección” y defendió la reactivación ante embates opositores.
- Agenda legislativa: Se debatirán proyectos como la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y acuerdos internacionales en ambas cámaras.