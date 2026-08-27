Cosechando votos aliados, Javier Milei avanza

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ya tiene media sanción. Foto: BCRA

La reforma de la Carta Orgánica de la autoridad monetaria, que espera ahora la aprobación en Senadores, derivaría en la preservación del valor de la moneda nacional, la no emisión sin respaldo y la prohibición de financiar al Tesoro. Triunfazo del gobierno.

La versión ampliada de laLey de Inocencia Fiscal, permitiría captar ahorros que se guarecen (u ocultan) en el ámbito informal. Según la visión de la oposición, se abren las compuertas a la formalización de fondos de dudosa procedencia y se relajan los mecanismos de los organismos de control. Con la norma que ya tiene media sanción de Diputados, los funcionarios quedarán limitados en la adhesión al beneficio, no así sus familiares. "Adentro", exclamó a través de X el presidente.

El equipo económico se está mostrando hiperquinético. Luis Caputo sorprendió con el anuncio de la nueva línea de créditos hipotecarios, impulsada por el gobierno a través de los plazos fijos que alcanzarán los dos billones de pesos, provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. 18 mil soluciones habitacionales no serán tantas, pero para los beneficiarios serán todo. El sector inmobiliario se muestra expectante y el de la construcción aplaude un anuncio, por fin, para su lado.

Algo no menos significativo de la movida es que el gobierno ha dado una señal de que no puede quedarse de brazos cruzados esperando el derrame de los sectores exitosos, si es que ocurriere, ni que el mercado por sí solo se ocupe del déficit habitacional, de la reorientación del crédito y de mover el letargo en la industria de la construcción. Las fuerzas del cielo tienen sus limitaciones.