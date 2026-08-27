En medio de un malestar social creciente, el gobierno de Javier Milei está de parabienes, al lograr la aprobación de iniciativas medulares para su proyecto económico.
Cosechando votos aliados, Javier Milei avanza
¿Medida libertaria populista?. Fue triunfazo del gobierno nacional en Diputados pero las fuerzas del cielo tienen sus limitaciones
Los deudores morosos se las tendrán que arreglar sin injerencia gubernamental con las entidades que les otorgaron los préstamos. Para el oficialismo es un problema de individuos y la madeja tiene que ser desenredada entre particulares, pues considera que no es un problema social derivado de la política económica. El asunto quedó desestimado en el tratamiento de las leyes en la Cámara de Diputados, pese a la brega de la oposición.
Los triunfos libertarios en el Parlamento, con una amplia base de apoyos de partidos y de gobiernos provinciales aliados, le han dado una profunda satisfacción al presidente Javier Milei. La relación con los legisladores que no están volcados decididamente a la oposición venía cruzada últimamente. Pero nada es para siempre, y los aliados aportaron los votos para la media sanción de la independencia del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo y la Ley de Inocencia Fiscal II.
La reforma de la Carta Orgánica de la autoridad monetaria, que espera ahora la aprobación en Senadores, derivaría en la preservación del valor de la moneda nacional, la no emisión sin respaldo y la prohibición de financiar al Tesoro. Triunfazo del gobierno.
La versión ampliada de laLey de Inocencia Fiscal, permitiría captar ahorros que se guarecen (u ocultan) en el ámbito informal. Según la visión de la oposición, se abren las compuertas a la formalización de fondos de dudosa procedencia y se relajan los mecanismos de los organismos de control. Con la norma que ya tiene media sanción de Diputados, los funcionarios quedarán limitados en la adhesión al beneficio, no así sus familiares. "Adentro", exclamó a través de X el presidente.
El equipo económico se está mostrando hiperquinético. Luis Caputo sorprendió con el anuncio de la nueva línea de créditos hipotecarios, impulsada por el gobierno a través de los plazos fijos que alcanzarán los dos billones de pesos, provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. 18 mil soluciones habitacionales no serán tantas, pero para los beneficiarios serán todo. El sector inmobiliario se muestra expectante y el de la construcción aplaude un anuncio, por fin, para su lado.
Algo no menos significativo de la movida es que el gobierno ha dado una señal de que no puede quedarse de brazos cruzados esperando el derrame de los sectores exitosos, si es que ocurriere, ni que el mercado por sí solo se ocupe del déficit habitacional, de la reorientación del crédito y de mover el letargo en la industria de la construcción. Las fuerzas del cielo tienen sus limitaciones.
En pocas palabras
- Aprobación legislativa: el gobierno de Javier Milei logró la aprobación de iniciativas clave en la Cámara de Diputados.
- Reformas económicas: se destacan la independencia del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II.
- Créditos hipotecarios: se anunció una nueva línea de créditos impulsada por el gobierno con fondos de la ANSES.