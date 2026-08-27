El presidente del bloque de diputados del PJ, Germán Gómez, cuestionó este miércoles durante la sesión de la Cámara de Diputados la posición del Gobierno de Mendoza frente a la Nación y acusó al gobernador Alfredo Cornejo de resignar intereses de la provincia.
El PJ acusó a Cornejo de no defender los intereses de Mendoza por conveniencias electorales
Germán Gómez cuestionó el acuerdo de deudas con Nación y la concesión de Los Nihuiles y vinculó las decisiones con la sucesión de Cornejo
Gómez apuntó contra dos decisiones que, según sostuvo, forman parte de una misma lógica: el acuerdo de compensación de deudas y acreencias con el gobierno nacional y el proceso de concesión del Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles.
Gómez apuntó a la sucesión de Cornejo
El jefe del bloque del PJ en Diputados vinculó las decisiones del oficialismo con el escenario electoral de cara a la sucesión de Cornejo. Sin mencionar a ningún dirigente, afirmó que el Gobierno provincial estaría dispuesto a conceder a Nación lo que le reclame para evitar que avance de "un candidato".
“A la Nación, el oficialismo le va a dar lo que le pida, porque lo único que le interesa es su sucesión”, afirmó Gómez durante la sesión.
Y agregó: “Cornejo ya ha lanzado sus candidatos y le va a dar a la Nación lo que le pida con tal de que no pase un candidato, su nombre flota en el aire y le tienen miedo”. Sin mencionarlo, Gómez hizo alusión a Luis Petri, el otro mendocino cercano al mileísmo que quiere competir por la gobernación.
La acusación fue planteada en el recinto como parte de las críticas del PJ a la relación entre Mendoza y el Gobierno de Javier Milei.
La deuda de $212.000 millones y las demandas que Mendoza resigna
Uno de los cuestionamientos estuvo dirigido al acuerdo de compensación de deudas y acreencias firmado entre Mendoza y la Nación.
Según los términos del convenio, Mendoza reconoce una deuda consolidada con el Estado nacional de $333.434 millones, mientras que Nación reconoce acreencias a favor de la provincia por $121.282 millones. Luego de compensar ambos montos, queda un saldo de $212.152 millones a pagar por Mendoza.
El convenio establece un esquema de cancelación diferido y, además, contempla que la provincia desista de dos demandas que había iniciado contra el Estado nacional ante la Corte Suprema: una vinculada con las modificaciones del Impuesto a las Ganancias de 2023 y otra por la eliminación del Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Sojero.
Para Gómez, el problema no es solamente el monto que deberá afrontar Mendoza, sino también el valor de los derechos y reclamos judiciales que la provincia abandona.
El diputado cuestionó además el tratamiento del convenio y reclamó conocer cuáles son las consecuencias concretas de desistir de esas acciones judiciales.
“El tratamiento exprés de este acuerdo sin explicar cuánto valen los derechos que la provincia abandona y cuáles serán las consecuencias de esta decisión”, señaló.
Los Nihuiles, el otro punto de la crítica
Gómez vinculó esta situación con el proceso que atraviesa el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles, cuya concesión será licitada de manera separada del Sistema Diamante.
La nueva concesión tendrá una duración de 30 años e incluirá la generación de energía, el manejo del agua y el cobro de regalías correspondientes a la central hidroeléctrica. El proceso también contempla un acuerdo por la póliza de seguros vinculada a daños por aluvión, por unos US$45 millones, y la operación transitoria de CEMPPSA hasta la adjudicación definitiva.
Para el PJ, ambos casos tienen un punto en común: decisiones que consideran estratégicas para Mendoza y que, según Gómez, fueron tomadas con poco debate público.
“Vemos que es la misma lógica que con Los Nihuiles, que se toman decisiones estratégicas con poco debate y muchas preguntas sin respuestas”, afirmó.
De esta manera, la discusión que llevó el peronismo al recinto no quedó limitada al contenido económico de los acuerdos. Gómez convirtió ambos temas en parte de un cuestionamiento político más amplio al Gobierno provincial y a la relación de Cornejo con la administración de Milei, en pleno escenario de definiciones sobre la sucesión en Mendoza.
En pocas palabras
- PJ acusa a Cornejo: el Partido Justicialista cuestiona al gobernador Alfredo Cornejo por supuestas resignaciones de intereses provinciales.
- Acuerdos en cuestión: se critica el acuerdo de deudas con Nación y la concesión de Los Nihuiles, vinculados a la sucesión de Cornejo.
- Intereses electorales: Germán Gómez del PJ sugiere que las decisiones buscan favorecer la sucesión de Cornejo en detrimento de Mendoza.