Emir Félix reapareció en un encuentro del PJ Federal para respaldar al gobernador de Misiones

Emir Félix y Victoria Tolosa Paz en su llegada a Misiones. Foto: Misiones Online

Coordinación en el Congreso y la mirada en 2027

La reunión con el mandatario provincial misionero se centró en coordinar consensos estratégicos entre las provincias y el bloque parlamentario. Los dirigentes del espacio buscaron "tender un puente" con la gestión de Misiones para diagramar una agenda común en el Congreso de la Nación, priorizando el federalismo, los recursos provinciales y el sostenimiento de las economías regionales.

A su vez, la mesa del PJ Federal planteó la necesidad de consolidar una alternativa política amplia de cara a los comicios presidenciales de 2027, con el objetivo de estructurar un espacio peronista con fuerte anclaje territorial y distante de las conducciones centralistas tradicionales.

La delegación del PJ Federal, con Emir Félix, en Misiones. Foto: gentileza El Territorio

El rol de Félix y la reconstrucción peronista

Como titular del peronismo mendocino y legislador nacional, Félix sumó la voz de Mendoza a un armado que pretende ganar dinamismo en las decisiones nacionales. La participación del ex intendente de San Rafael refleja la búsqueda por afianzar vínculos con gobernadores e intendentes del interior, clave para la reorganización del PJ y la articulación de propuestas en el ámbito parlamentario.

Con este paso, el dirigente mendocino reingresa de lleno a la mesa de discusión nacional, dejando atrás el hermetismo de los últimos días y posicionando a Mendoza dentro de la conversación del peronismo federal.