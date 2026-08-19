En lo que significó su reaparición en la escena pública tras varios días de silencio y perfil bajo, Emir Félix tuvo una activa participación este miércoles en la cumbre del PJ Federal en Misiones. El presidente del Partido Justicialista de Mendoza y diputado nacional por la provincia viajó al Norte para integrarse a la comitiva de referentes nacionales del espacio que mantuvieron una reunión con el gobernador Hugo Passalacqua.
Emir Félix reapareció en un encuentro del PJ Federal para respaldar al gobernador de Misiones
El presidente del Partido Justicialista de Mendoza y diputado nacional formó parte del encuentro de dirigentes peronistas no alineados con el kirchnerismo que se reunieron con Hugo Passalacqua
El encuentro representó una movida política de peso dentro del tablero nacional del peronismo. La presencia de Félix cobra relevancia no solo por su doble rol de titular del PJ local y representante del peronismo mendocino en la Cámara de Diputados, sino también por reactivar su agenda pública tras jornadas sin declaraciones ni apariciones de coyuntura.
Los otros dirigentes que estuvieron con Félix en Misiones fueron Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Federico Achával.
Coordinación en el Congreso y la mirada en 2027
La reunión con el mandatario provincial misionero se centró en coordinar consensos estratégicos entre las provincias y el bloque parlamentario. Los dirigentes del espacio buscaron "tender un puente" con la gestión de Misiones para diagramar una agenda común en el Congreso de la Nación, priorizando el federalismo, los recursos provinciales y el sostenimiento de las economías regionales.
A su vez, la mesa del PJ Federal planteó la necesidad de consolidar una alternativa política amplia de cara a los comicios presidenciales de 2027, con el objetivo de estructurar un espacio peronista con fuerte anclaje territorial y distante de las conducciones centralistas tradicionales.
El rol de Félix y la reconstrucción peronista
Como titular del peronismo mendocino y legislador nacional, Félix sumó la voz de Mendoza a un armado que pretende ganar dinamismo en las decisiones nacionales. La participación del ex intendente de San Rafael refleja la búsqueda por afianzar vínculos con gobernadores e intendentes del interior, clave para la reorganización del PJ y la articulación de propuestas en el ámbito parlamentario.
Con este paso, el dirigente mendocino reingresa de lleno a la mesa de discusión nacional, dejando atrás el hermetismo de los últimos días y posicionando a Mendoza dentro de la conversación del peronismo federal.
En pocas palabras
- Emir Félix: reapareció en la cumbre del PJ Federal en Misiones.
- PJ Federal: buscan coordinar consensos y proyectar una alternativa para 2027.
- Objetivo: fortalecer el peronismo federal con anclaje territorial y agenda común.