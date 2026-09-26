El PJ no pudo reformar su carta orgánica y Emir Félix decidió llamar a elecciones

La imagen de la parte 1 del Congreso, cuando el sector de los intendentes se quedó con la Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ).

El Congreso dejó en evidencia la división interna del peronismo. Fueron la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis –enfrentada con el ciurquismo- y parte del kirchnerismo (del sector de La Cámpora) quienes votaron en contra de la postura del eje Félix-Stevanato-Ciurca.

La reforma que no fue, el Congreso que marcó dos posiciones

La reforma contemplaba modificaciones en la estructura interna del PJ, entre ellas la incorporación de dos vicepresidencias en los consejos departamentales y cambios en la integración del Tribunal de Disciplina.

Félix aseguró que el resultado no genera preocupación en la conducción y dio por cerrado el Congreso: "Lo que tenemos que hacer ahora es convocar a elecciones. Lo haré la semana que viene, así ya la Junta Electoral determina el cronograma", explicó el titular del PJ en diálogo con Diario UNO.

La Junta Electoral sí quedó definida en la primera parte del Congreso, realizada el 29 de agosto. Ese organismo tendrá a su cargo el proceso electoral interno y la elaboración del cronograma. La Junta quedó particularmente conformada por el sector de los intendentes.

"Les dábamos espacio en el Tribunal a Flor Destéfanis y a La Cámpora, pero no quisieron votar a favor igual", sostuvo Emir Félix. Lo mismo sucedió con el sector del intendente de Lavalle, Edgardo González, que aportó 2 votos.

Con la conducción del PJ, según contó el oficialismo, estuvieron alineados el resto de los intendentes, Matías Stevanato, Fernando Ubieta y Emir Andraos, además de Omar Félix, claro, y otros sectores del peronismo como la CTA, que en la primera parte del Congreso habían sido críticos por la falta de representación.

¿Y Celso Jaque? Felix explicó que justamente los votos que faltaron para alcanzar la mayoría requerida fueron los de los malargüinos. “Contábamos con esos votos, pero no pudieron estar presencial en el Congreso”.

Algo similar pasó para aprobar específicamente la creación del cargo de vicepresidente de los consejos departamentales. En ese caso, Félix indicó que faltaron los dos votos de congresales de su espacio que llegaron tarde al encuentro.

La discusión sobre la estructura de los consejos departamentales era uno de los puntos centrales de la reforma. La propuesta buscaba incorporar vicepresidencias para ampliar la conducción y establecer mecanismos de reemplazo ante la ausencia del presidente.

Qué dijo Flor Destéfanis sobre su “no”

Después del Congreso, Destéfanis explicó su rechazo a la propuesta a través de un comunicado. La intendenta de Santa Rosa sostuvo que no acompañaría una integración de los órganos partidarios que, a su entender, "no expresa la pluralidad real del peronismo mendocino".

"El problema no es quién ocupa un lugar más o un lugar menos", planteó, y cuestionó un esquema que, según afirmó, "viene achicando al partido".

Destéfanis sostuvo además que algunos sectores quedan representados y otros quedan afuera y rechazó convertir la discusión interna en una disputa de "lealtades, traiciones ni nombres propios".

"Por eso nuestra posición es sencilla: no acompañar este esquema", señaló.

La dirigente planteó como alternativa trabajar por "un peronismo más amplio, plural y representativo" y sostuvo que el partido debería volver a concentrarse en los problemas de Mendoza y de los mendocinos.

El Tribunal de Disciplina seguirá funcionando

Al no aprobarse la nueva integración del Tribunal de Disciplina, continuará funcionando el tribunal actual que justamente hoy mismo dejó firme las sanciones aplicadas a afiliados –del sector de La Cámpora- que, durante las elecciones anteriores, compitieron por fuera de las estructuras del PJ.

“Se mantienen las suspensiones para ser candidatos por el PJ y para ocupar cargos partidarios”, explicó Félix sobre uno de los temas que marcó la interna peronista en las elecciones legislativas del año pasado.

El próximo paso son las elecciones internas

Con la reforma de la Carta Orgánica trunca, la conducción del PJ buscará avanzar ahora con el proceso electoral interno.

"El Congreso sirvió para marcar posiciones y pertenencia política", resumió Emir Félix.

La convocatoria a elecciones será realizada la próxima semana y, a partir de allí, la Junta Electoral ya conformada deberá establecer el cronograma correspondiente.