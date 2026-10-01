Presupuesto 2027: fuerte paquete de créditos para obras y cambios en los impuestos

El proyecto de ley del Presupuesto 2027 ingresó por Diputados y será tratado en las próximas semanas.

Caída en los recursos por habitante

Según las cifras presentadas por Fayad en la Legislatura, los recursos anuales por habitante registran una caída del 28% respecto al período 2012-2015 -el último peronista-, una diferencia equivalente a todo el presupuesto anual sumado de los ministerios de Salud y Seguridad.

Asimismo, la planta del personal público se redujo de 52,4 a 42,1 empleados cada mil habitantes entre 2015 y 2026 (un recorte del 20%).

Plan de obras y financiamiento con organismos internacionales

El proyecto prevé una pauta de inversión pública histórica que supera el $1 billón ($1.001.288 millones), enfocado en infraestructura para elevar la competitividad de la economía local. Para financiar estas obras, el Ejecutivo ratificó su estrategia de recurrir a créditos multilaterales de largo plazo con tasas bonificadas y períodos de gracia.

La Provincia cuenta actualmente con U$S160 millones en plena ejecución (FONPLATA y BID para agua potable y salud digital) y otros U$S225 millones más 100 millones de euros en trámite avanzado para obras de saneamiento, infraestructura escolar y las etapas III y IV del Metrotranvía.

A este esquema se suma la nueva solicitud formal de autorización legislativa para endeudarse por U$S320 millones:

U$S120 millones destinados a infraestructura del sistema eléctrico , que abarca estaciones transformadoras, líneas de alta tensión y proyectos de generación.

, que abarca estaciones transformadoras, líneas de alta tensión y proyectos de generación. U$S200 millones asignados a un Plan de Desarrollo Productivo diseñado para financiar la transformación y competitividad de sectores estratégicos de la actividad privada

En relación al pasivo provincial, el stock de deuda total de la Administración Central se ubica en U$S872 millones, registrando una baja del 41% en comparación con 2015.

El presupuesto renueva la solicitud del mecanismo de rollover para reprogramar vencimientos de deuda concentrados hacia 2028 y sostener un perfil financiero ordenado.

Principales cambios en la Ley Impositiva

El Gobierno resaltó que el paquete tributario le da continuidad a la política de alivio fiscal sobre la actividad económica:

Impuesto de Sellos : es el eje central del alivio tributario para 2027, reafirmando el sendero gradual para llegar a una alícuota del 0% en 2030. La baja del tributo implicará una renuncia fiscal de $81.842 millones en 2027 y un esfuerzo acumulado de $174.500 millones en el período 2025-2027.

: es el eje central del alivio tributario para 2027, reafirmando el sendero gradual para llegar a una alícuota del 0% en 2030. La baja del tributo implicará una renuncia fiscal de $81.842 millones en 2027 y un esfuerzo acumulado de $174.500 millones en el período 2025-2027. Impuesto Automotor : mantiene las alícuotas progresivas del ejercicio 2026 alineadas al valor de mercado de los vehículos. Continúa el esquema de Pago Único Liberatorio para motovehículos con avalúo de hasta $10 millones y automóviles de hasta 4.000 kg modelo 2006, eximiéndolos del tributo en los años posteriores.

: mantiene las alícuotas progresivas del ejercicio 2026 alineadas al valor de mercado de los vehículos. Continúa el esquema de para motovehículos con avalúo de hasta $10 millones y automóviles de hasta 4.000 kg modelo 2006, eximiéndolos del tributo en los años posteriores. Impuesto Inmobiliario : propone actualizar los tramos de avalúo en un 25%, ponderando la variación del costo de la construcción y del tipo de cambio para preservar la alícuota efectiva de 2026 sin aplicar revalúos masivos ni rezonificaciones.

: propone actualizar los tramos de en un 25%, ponderando la variación del costo de la construcción y del tipo de cambio para preservar la alícuota efectiva de 2026 sin aplicar revalúos masivos ni rezonificaciones. Ingresos Brutos: sostiene las bajas de alícuotas consolidadas desde 2017 que llevaron la presión del impuesto a su nivel más bajo desde 2011, acumulando un alivio fiscal de $2,3 billones.

El proyecto de ley del Presupuesto 2027 ingresó por Diputados y será tratado en las próximas semanas.