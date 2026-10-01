El ministro de Hacienda, Victor Fayad, expuso ante la Legislatura un presupuesto equilibrado en gastos corrientes, pero con una apuesta fuerte en obras públicas por más de $1 billón e inclusión de pedidos para continuar con el rollover y tomar U$S320 millones de deuda nueva con organismos internacionales.
Presupuesto 2027: fuerte paquete de créditos para obras y cambios en los impuestos
El proyecto del Presupuesto 2027 prevé una inversión cercana a $1 billón, nuevas autorizaciones de deuda y modificaciones en Sellos, Inmobiliario y Automotor
La pauta presupuestaria total fijada para el ejercicio 2027 alcanza los $7.6 billones y, según el Gobierno, se estructura sobre tres ejes clave: el equilibrio fiscal, la continuidad en la baja de impuestos distorsivos y una política de financiamiento sostenible.
Desde la cartera de Hacienda enfatizaron que Mendoza mantiene un superávit corriente continuo desde hace 11 años, lo que garantiza que los gastos operativos del Estado se cubran íntegramente con recursos propios sin recurrir a endeudamiento para el funcionamiento diario.
Caída en los recursos por habitante
Según las cifras presentadas por Fayad en la Legislatura, los recursos anuales por habitante registran una caída del 28% respecto al período 2012-2015 -el último peronista-, una diferencia equivalente a todo el presupuesto anual sumado de los ministerios de Salud y Seguridad.
Asimismo, la planta del personal público se redujo de 52,4 a 42,1 empleados cada mil habitantes entre 2015 y 2026 (un recorte del 20%).
Plan de obras y financiamiento con organismos internacionales
El proyecto prevé una pauta de inversión pública histórica que supera el $1 billón ($1.001.288 millones), enfocado en infraestructura para elevar la competitividad de la economía local. Para financiar estas obras, el Ejecutivo ratificó su estrategia de recurrir a créditos multilaterales de largo plazo con tasas bonificadas y períodos de gracia.
La Provincia cuenta actualmente con U$S160 millones en plena ejecución (FONPLATA y BID para agua potable y salud digital) y otros U$S225 millones más 100 millones de euros en trámite avanzado para obras de saneamiento, infraestructura escolar y las etapas III y IV del Metrotranvía.
A este esquema se suma la nueva solicitud formal de autorización legislativa para endeudarse por U$S320 millones:
- U$S120 millones destinados a infraestructura del sistema eléctrico, que abarca estaciones transformadoras, líneas de alta tensión y proyectos de generación.
- U$S200 millones asignados a un Plan de Desarrollo Productivo diseñado para financiar la transformación y competitividad de sectores estratégicos de la actividad privada
En relación al pasivo provincial, el stock de deuda total de la Administración Central se ubica en U$S872 millones, registrando una baja del 41% en comparación con 2015.
El presupuesto renueva la solicitud del mecanismo de rollover para reprogramar vencimientos de deuda concentrados hacia 2028 y sostener un perfil financiero ordenado.
Principales cambios en la Ley Impositiva
El Gobierno resaltó que el paquete tributario le da continuidad a la política de alivio fiscal sobre la actividad económica:
- Impuesto de Sellos: es el eje central del alivio tributario para 2027, reafirmando el sendero gradual para llegar a una alícuota del 0% en 2030. La baja del tributo implicará una renuncia fiscal de $81.842 millones en 2027 y un esfuerzo acumulado de $174.500 millones en el período 2025-2027.
- Impuesto Automotor: mantiene las alícuotas progresivas del ejercicio 2026 alineadas al valor de mercado de los vehículos. Continúa el esquema de Pago Único Liberatorio para motovehículos con avalúo de hasta $10 millones y automóviles de hasta 4.000 kg modelo 2006, eximiéndolos del tributo en los años posteriores.
- Impuesto Inmobiliario: propone actualizar los tramos de avalúo en un 25%, ponderando la variación del costo de la construcción y del tipo de cambio para preservar la alícuota efectiva de 2026 sin aplicar revalúos masivos ni rezonificaciones.
- Ingresos Brutos: sostiene las bajas de alícuotas consolidadas desde 2017 que llevaron la presión del impuesto a su nivel más bajo desde 2011, acumulando un alivio fiscal de $2,3 billones.
El proyecto de ley del Presupuesto 2027 ingresó por Diputados y será tratado en las próximas semanas.
En pocas palabras
- Presupuesto 2027: busca una inversión de $1 billón y toma de deuda nueva por U$S320 millones.
- Obras e Infraestructura: se destinará más de $1 billón a obras públicas, financiado con créditos multilaterales.
- Cambios Impositivos: se prevé la baja gradual del Impuesto de Sellos y ajustes en Automotor e Inmobiliario.