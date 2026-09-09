El gobernador Alfredo Cornejo participó este miércoles en la séptima edición del ciclo Democracia & Desarrollo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Bajo la consigna “Ampliando fronteras competitivas: infraestructura para el desarrollo”, el mandatario mendocino integró el panel “Desafíos y oportunidades para las provincias” junto a sus pares de Chubut (Ignacio Torres), Corrientes (Juan Pablo Valdés), Neuquén (Rolando Figueroa) y Salta (Gustavo Sáenz).
Alfredo Cornejo expuso el modelo mendocino de peajes y remarcó: "Sacarle un mango a la Nación es durísimo"
Durante su exposición en el MALBA, Alfredo Cornejo confirmó que Mendoza cobrará peaje para mantener rutas nacionales y pidió mayor estabilidad económica
Durante su intervención, Cornejo abordó las complejas negociaciones que mantiene con el Poder Ejecutivo nacional para destrabar la infraestructura vial paralizada y expuso el esquema que aplica Mendoza para intervenir directamente sobre los trazados nacionales que atraviesan la provincia.
Obras en las rutas 7, 40 y 143 y el esquema de peajes
Al ser consultado sobre el financiamiento federal y los acuerdos con la Casa Rosada, Cornejo graficó la tirantez de las gestiones con una frase contundente: “Bueno, durísimo. Sacarle un mango a la Nación es durísimo”. Ante ese escenario de ajuste en la obra pública, explicó que Mendoza tomó la iniciativa de asumir la conservación, mejoramiento y mantenimiento de tramos estratégicos de las rutas nacionales 7, 40 y 143 mediante presupuesto provincial.
Entre las intervenciones en marcha, el mandatario destacó la recuperación integral de 107 kilómetros de la Ruta Nacional 143, en el tramo que une Pareditas con San Rafael, obra financiada íntegramente por la provincia y que estará concluida antes de fin de año. Asimismo, recordó los antecedentes exitosos en la Ruta 40 entre Pareditas y Malargüe, la cual calificó como "ejemplar".
Para garantizar la sostenibilidad de estas inversiones a largo plazo, Cornejo confirmó que Mendoza tramita la autorización para implementar un sistema de mantenimiento con cobro de peajes, integrado a la red provincial y nacional. Paralelamente, respondió a las críticas de la oposición local sobre el estado de los caminos y apuntó a las gestiones precedentes: "No es que este Gobierno no intervino sobre las rutas nacionales en Mendoza, sino que los gobiernos anteriores, Alberto Fernández y Cristina, ni hablar. Han estado en el Gobierno nacional y no han intervenido las rutas".
Acuerdos de fondo, estabilidad y el "toma y daca" con la Nación
De cara al próximo año electoral, el Gobernador analizó el impacto que la contienda política suele generar sobre la economía argentina e instó a construir consensos institucionales profundos que aporten previsibilidad y trasciendan a los nombres propios. Si bien respaldó la política de superávit presupuestario del Gobierno nacional, advirtió sobre sus limitaciones: “No vamos a crecer sin financiamiento, y no vamos a crecer solo con el equilibrio fiscal, es condición sine qua non, pero no suficiente”.
Por último, Cornejo reivindicó el rol de los gobernadores que acompañaron las reformas legislativas y misiones oficiales impulsadas por el Presidente, rechazando que la relación se reduzca a un mero intercambio de favores políticos: “Parece que es un toma y daca de los gobernadores cuando, en realidad, este Gobierno tiene poco toma y daca. Tiene más toma que daca”. Según el mandatario, el apoyo provincial constituye una contribución directa a la estabilidad macroeconómica y a la solvencia de las instituciones.
En pocas palabras
- Peaje en rutas nacionales: el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció la implementación de peajes para mantener rutas nacionales en la provincia.
- Infraestructura vial: cornejo expuso el modelo mendocino de mantenimiento de rutas nacionales ante la falta de financiamiento federal.
- Estabilidad económica: el mandatario pidió mayor previsibilidad y advirtió sobre la necesidad de financiamiento para el crecimiento.