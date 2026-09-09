Alfredo Cornejo expuso el modelo mendocino de peajes y remarcó: "Sacarle un mango a la Nación es durísimo"

Mendoza ejecuta la reparación integral de 107 kilómetros sobre la Ruta Nacional 143 entre Pareditas y San Rafael.

Entre las intervenciones en marcha, el mandatario destacó la recuperación integral de 107 kilómetros de la Ruta Nacional 143, en el tramo que une Pareditas con San Rafael, obra financiada íntegramente por la provincia y que estará concluida antes de fin de año. Asimismo, recordó los antecedentes exitosos en la Ruta 40 entre Pareditas y Malargüe, la cual calificó como "ejemplar".

Para garantizar la sostenibilidad de estas inversiones a largo plazo, Cornejo confirmó que Mendoza tramita la autorización para implementar un sistema de mantenimiento con cobro de peajes, integrado a la red provincial y nacional. Paralelamente, respondió a las críticas de la oposición local sobre el estado de los caminos y apuntó a las gestiones precedentes: "No es que este Gobierno no intervino sobre las rutas nacionales en Mendoza, sino que los gobiernos anteriores, Alberto Fernández y Cristina, ni hablar. Han estado en el Gobierno nacional y no han intervenido las rutas".

La provincia busca la autorización para implementar un sistema de peajes que permita mantener los corredores en el tiempo.

Acuerdos de fondo, estabilidad y el "toma y daca" con la Nación

De cara al próximo año electoral, el Gobernador analizó el impacto que la contienda política suele generar sobre la economía argentina e instó a construir consensos institucionales profundos que aporten previsibilidad y trasciendan a los nombres propios. Si bien respaldó la política de superávit presupuestario del Gobierno nacional, advirtió sobre sus limitaciones: “No vamos a crecer sin financiamiento, y no vamos a crecer solo con el equilibrio fiscal, es condición sine qua non, pero no suficiente”.

Alfredo Cornejo criticó la falta de inversión de gestiones nacionales anteriores y justificó el esquema de cobro para sostener las obras.

Por último, Cornejo reivindicó el rol de los gobernadores que acompañaron las reformas legislativas y misiones oficiales impulsadas por el Presidente, rechazando que la relación se reduzca a un mero intercambio de favores políticos: “Parece que es un toma y daca de los gobernadores cuando, en realidad, este Gobierno tiene poco toma y daca. Tiene más toma que daca”. Según el mandatario, el apoyo provincial constituye una contribución directa a la estabilidad macroeconómica y a la solvencia de las instituciones.