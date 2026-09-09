Morosos y endeudados: Martín Aveiro pretende frenar ejecuciones, limitar intereses y proteger la casa única

La iniciativa del diputado nacional Martín Aveiro busca frenar las ejecuciones a los morosos y endeudados.

La idea es frenar la espiral de sobreendeudamiento que afecta a miles de hogares que debieron recurrir al crédito para afrontar gastos básicos.

Según datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) casi 6 millones de personas registran atrasos severos en sus compromisos financieros, acumulando más de $2,6 billones en pasivos refinanciados. En las líneas no bancarias y billeteras virtuales, la mora superó el 33%, demostrando la imposibilidad real de afrontar intereses punitorios desproporcionados con salarios promedio golpeados por la inflación.

El diputado nacional Martín Aveiro pretende frenar las ejecuciones judiciales para los morosos y endeudados que suman los 6 millones de argentinos.

"No buscamos condonar deudas ni desproteger al acreedor, sino establecer reglas justas para que las familias puedan pagar sin perder su casa ni su dignidad. El crédito no puede ser una trampa perpetua que expulse a los trabajadores del sistema", explicó Aveiro.

Las claves del proyecto de Martín Aveiro para asistir a endeudados y morosos

Entre las medidas que establece el proyecto figuran:

Suspensión de juicios y embargos: s e frena por 90 días hábiles cualquier ejecución individual o apremio en la Justicia Nacional derivados de créditos de consumo contraídos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.

e frena por 90 días hábiles cualquier ejecución individual o apremio en la Justicia Nacional derivados de créditos de consumo contraídos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026. Audiencias de conciliación obligatorias: s e establece una instancia donde deudores y acreedores acuerden planes de pago acorde a la capacidad de ingreso del hogar, con opción de actualización mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

e establece una instancia donde deudores y acreedores acuerden planes de pago acorde a la capacidad de ingreso del hogar, con opción de actualización mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Tope a las tasas de mora: l os intereses no podrán superar la Tasa Pasiva Promedio del BCRA + 50% y se prohíbe de manera categórica la acumulación de intereses sobre intereses (anatocismo).

os intereses no podrán superar la Tasa Pasiva Promedio del BCRA + 50% y se prohíbe de manera categórica la acumulación de intereses sobre intereses (anatocismo). Protección del hogar: prohíbe ejecutar por 3 años de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de los deudores acogidos al régimen.

Las cuentas de la oposición para conseguir el quorum

Para llegar al quorum de la sesión de este miércoles los opositores calculan que a los 93 diputados de Unión por la Patria, se suman los cuatro del Frente de Izquierda, los dos de Encuentro Federal, la dupla de la Coalición Cívica y monobloquistas sueltos como Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández.

A la cuenta se adosan los 18 integrantes de Provincias Unidas que bajarán al recinto para dar luz verde a la sesión, al igual que los 8 diputados de Argentina Federal, los 3 de Elijo Catamarca, los tres tucumanos de Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Karina Maureira de La Neuquinidad, y hasta Eduardo Falcone del MID y el larretista Álvaro González (PRO).

Con este escenario consumado, y ante la imposibilidad de desbaratar la sesión, La Libertad Avanza habría admitido esta mañana ante sus socios dialoguistas que no iba a poder evitar el quorum.