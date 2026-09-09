La presión de la oposición habría alcanzado para que este miércoles haya quorum y sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde pretenden emplazar a las distintas comisiones a tratar unos 45 proyectos enfocados en la situación de ese 12% de argentinos que están endeudados o morosos. Entre esas iniciativas figura la del diputado nacional por Mendoza, Martín Aveiro, que pretende frenar las ejecuciones.
Morosos y endeudados: Martín Aveiro pretende frenar ejecuciones, limitar intereses y proteger la casa única
El diputado nacional pretende suspender por 90 días hábiles los procedimientos de ejecución individual, judiciales y prejudiciales y de apremios
La jugada de los opositores es aprobar en el recinto -en una sesión que se prevé corta, de cerca de 85 minutos- el emplazamiento a las comisiones para que dictaminen antes de fin de mes los proyectos de prórroga de la emergencia en Discapacidad y de combate a la morosidad familiar.
Entre esos proyectos figura la iniciativa del tunuyanino, que busca crear un Régimen Especial de Reestructuramiento Patrimonial Familiar que alcanza a deudas originadas entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de agosto de 2026. Incluye créditos de consumo y financiamiento familiar y se puede aplicar tanto a deudas en instancia prejudicial como judicial.
La idea es frenar la espiral de sobreendeudamiento que afecta a miles de hogares que debieron recurrir al crédito para afrontar gastos básicos.
Según datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) casi 6 millones de personas registran atrasos severos en sus compromisos financieros, acumulando más de $2,6 billones en pasivos refinanciados. En las líneas no bancarias y billeteras virtuales, la mora superó el 33%, demostrando la imposibilidad real de afrontar intereses punitorios desproporcionados con salarios promedio golpeados por la inflación.
"No buscamos condonar deudas ni desproteger al acreedor, sino establecer reglas justas para que las familias puedan pagar sin perder su casa ni su dignidad. El crédito no puede ser una trampa perpetua que expulse a los trabajadores del sistema", explicó Aveiro.
Las claves del proyecto de Martín Aveiro para asistir a endeudados y morosos
Entre las medidas que establece el proyecto figuran:
- Suspensión de juicios y embargos: se frena por 90 días hábiles cualquier ejecución individual o apremio en la Justicia Nacional derivados de créditos de consumo contraídos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.
- Audiencias de conciliación obligatorias: se establece una instancia donde deudores y acreedores acuerden planes de pago acorde a la capacidad de ingreso del hogar, con opción de actualización mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
- Tope a las tasas de mora: los intereses no podrán superar la Tasa Pasiva Promedio del BCRA + 50% y se prohíbe de manera categórica la acumulación de intereses sobre intereses (anatocismo).
- Protección del hogar: prohíbe ejecutar por 3 años de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de los deudores acogidos al régimen.
Las cuentas de la oposición para conseguir el quorum
Para llegar al quorum de la sesión de este miércoles los opositores calculan que a los 93 diputados de Unión por la Patria, se suman los cuatro del Frente de Izquierda, los dos de Encuentro Federal, la dupla de la Coalición Cívica y monobloquistas sueltos como Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández.
A la cuenta se adosan los 18 integrantes de Provincias Unidas que bajarán al recinto para dar luz verde a la sesión, al igual que los 8 diputados de Argentina Federal, los 3 de Elijo Catamarca, los tres tucumanos de Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Karina Maureira de La Neuquinidad, y hasta Eduardo Falcone del MID y el larretista Álvaro González (PRO).
Con este escenario consumado, y ante la imposibilidad de desbaratar la sesión, La Libertad Avanza habría admitido esta mañana ante sus socios dialoguistas que no iba a poder evitar el quorum.
En pocas palabras
- Morosos y endeudados: el diputado Martín Aveiro presentó un proyecto para frenar ejecuciones y proteger la casa única.
- Suspensión de juicios: la iniciativa propone frenar por 90 días hábiles ejecuciones y apremios por créditos de consumo.
- Tope a intereses: el proyecto también busca limitar las tasas de mora y prohibir el anatocismo.