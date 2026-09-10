El gremio de los Judiciales endureció la protesta salarial con acampe, asamblea y movilización

Acampe del gremio de empleados Judiciales en los Tribunales provinciales mientras esperan el aumento salarial de la Suprema Corte de Justicia.

Asambleas de Judiciales, que proyectan paro total en Tribunales

Durante la mañana, empleados del gremio Judiciales se reunieron en asamblea informativa y se movilizaron en los alrededores de los Tribunales y frente a la Casa de Gobierno, con el objetivo de visibilizar la protesta.

"Nos vamos quedar en el cuarto piso", explicó Babillón, en referencia al lugar donde los 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen sus despachos, "pero aclaramos que no estamos tomando el Poder Judicial, sino haciendo un acampe".

Un momento del acampe de los empleados Judiciales en el edificio de los Tribunales provinciales. Fotos: Matías Pascualetti

A partir de la semana próxima, el plan de lucha del gremio de los empleados Judiciales tornaría en la modalidad de asambleas en los turnos de trabajo mañana y tarde.

De a 1 o 2 horas por día y por turno.

Y así, hasta llegar a la paralización total de las actividades del Poder Judicial.

Cuánto cobran los Judiciales

Ricardo Babillón explicó que "muchos empleados del Poder Judicial renuncian para irse a trabajar a estudios de abogados, que los contratan porque valoran sus conocimientos y capacidades; o a emprendimientos privados".

Según el dirigente gremial, un empleado que recién ingresa al Poder Judicial cobra un sueldo de aproximadamente $850.000.

Quien acumule 30 años de carrera percibe un salario mensual de aproximadamente $1,5 millones.

"Es urgente que el Gobierno de Mendoza mejore la política salarial y la Suprema Corte de Justicia se ocupe de mejorar la situación de los trabajadores judiciales", reclamó Babillón. De fondo, el ruido de la protesta de los afiliados.