El gremio de los empleados Judiciales endureció este jueves el plan de lucha en pos de un aumento salarial superior al que ofreció el Gobierno en paritarias.
El gremio de los Judiciales endureció la protesta salarial con acampe, asamblea y movilización
El gremio de Judiciales proyecta asambleas que terminarán en la paralización total del servicio, en caso de que la Suprema Corte no otorgue una mejora salarial acorde
Ricardo Babillón, secretario general del gremio de los empleados Judiciales, dijo a Canal 7 que mantendrán el acampe en el edificio de los Tribunales hasta recibir una respuesta concreta de parte de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
"Con ellos nos reunimos hace una semana, quedaron en darnos una respuesta concreta pero no hemos obtenido nada", dijo el dirigente.
Asambleas de Judiciales, que proyectan paro total en Tribunales
Durante la mañana, empleados del gremio Judiciales se reunieron en asamblea informativa y se movilizaron en los alrededores de los Tribunales y frente a la Casa de Gobierno, con el objetivo de visibilizar la protesta.
"Nos vamos quedar en el cuarto piso", explicó Babillón, en referencia al lugar donde los 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen sus despachos, "pero aclaramos que no estamos tomando el Poder Judicial, sino haciendo un acampe".
A partir de la semana próxima, el plan de lucha del gremio de los empleados Judiciales tornaría en la modalidad de asambleas en los turnos de trabajo mañana y tarde.
De a 1 o 2 horas por día y por turno.
Y así, hasta llegar a la paralización total de las actividades del Poder Judicial.
Cuánto cobran los Judiciales
Ricardo Babillón explicó que "muchos empleados del Poder Judicial renuncian para irse a trabajar a estudios de abogados, que los contratan porque valoran sus conocimientos y capacidades; o a emprendimientos privados".
Según el dirigente gremial, un empleado que recién ingresa al Poder Judicial cobra un sueldo de aproximadamente $850.000.
Quien acumule 30 años de carrera percibe un salario mensual de aproximadamente $1,5 millones.
"Es urgente que el Gobierno de Mendoza mejore la política salarial y la Suprema Corte de Justicia se ocupe de mejorar la situación de los trabajadores judiciales", reclamó Babillón. De fondo, el ruido de la protesta de los afiliados.
En pocas palabras
- Judiciales endurecen: el gremio proyecta asambleas y posible paro total si no hay mejora salarial.
- Acampe y reclamo: empleados se manifiestan frente a la Suprema Corte de Justicia por respuestas concretas.
- Sueldos en debate: se expone la situación salarial actual, con renuncias de personal al sector privado.