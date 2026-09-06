¿Se va el invierno?: un último domingo helado en Mendoza

Las condiciones del tiempo tocarán su punto más crudo este fin de semana en Mendoza. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el territorio provincial transitará una jornada con características plenamente polares, marcada por temperaturas bajo el punto de congelación en varias zonas y un techo térmico sumamente bajo.
Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará una mínima absoluta de 0°C. El cielo variará de parcialmente a mayormente nublado, mientras que el viento soplará del sector sur con intensidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora, acentuando la sensación de frío en el llano. Para esta franja se espera una probabilidad de precipitaciones mínima, de entre el 0% y el 10%.
Hacia la tarde, el cielo se despejará por completo y el sol ayudará a mitigar levemente el impacto helado, permitiendo alcanzar una temperatura máxima estimada en tan solo 8°C. Los vientos rotarán hacia el norte con velocidades moderadas, para luego dar paso a una noche algo nublada, con 4°C y brisas leves desde el noreste.
Se siente la primavera en Mendoza
Pese a la crudeza de este domingo, los modelos meteorológicos señalan que el invierno más severo empezará a perder terreno a partir de la semana entrante. La tendencia muestra un ascenso sostenido y gradual en los registros térmicos de cara a la primavera.
Para el lunes se espera una mínima de 1°C pero con una máxima que ya trepará a los 14°C. El quiebre definitivo llegará el martes, jornada en la que el termómetro marcará 5°C de mínima y escalará hasta los 20°C de máxima, consolidando jornadas mucho más templadas con marcas cercanas a los 19°C para el resto de la semana en Mendoza.
En pocas palabras
- Último fin de semana helado: Mendoza registrará mínimas de 0°C y máximas de 8°C este domingo.
- Pronóstico de frío: de espera una jornada gélida con vientos del sur y cielo parcialmente nublado.
- Mejora térmica: el invierno cederá paso al ascenso de temperaturas a partir del lunes, llegando a 20°C el martes.