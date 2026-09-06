¿Se va el invierno?: un último domingo helado en Mendoza

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará una mínima absoluta de 0°C. El cielo variará de parcialmente a mayormente nublado, mientras que el viento soplará del sector sur con intensidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora, acentuando la sensación de frío en el llano. Para esta franja se espera una probabilidad de precipitaciones mínima, de entre el 0% y el 10%.

Hacia la tarde, el cielo se despejará por completo y el sol ayudará a mitigar levemente el impacto helado, permitiendo alcanzar una temperatura máxima estimada en tan solo 8°C. Los vientos rotarán hacia el norte con velocidades moderadas, para luego dar paso a una noche algo nublada, con 4°C y brisas leves desde el noreste.