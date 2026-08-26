Luego de 4 ruedas el dólar oficial volvió a subir y ajustó la brecha con un blue en baja

En la vereda opuesta, el dólar blue retrocedió hasta los $1.555 para la venta. Con la inercia alcista del segmento oficial, la brecha frente al mayorista se redujo notablemente, y quedó en 2,71%.

Con la suba del oficial, el dólar tarjeta se mantiene arriba de los $2.000

Qué pasó con el dólar mayorista y los paralelos financieros

Por su parte, el dólar mayorista, que marca el ritmo del comercio exterior y es la principal referencia del mercado, subió $2,50 promedio. Y concluyó la jornada del miércoles en $1.514 para la venta

La mayor parte de los tipos de cambio vinculados al mercado oficial y bursátil acompañaron la tendencia alcista diaria:

Dólar MEP (Bolsa): Subió un 0,2% para cotizar en la zona de los $1.538,74 .

Dólar Contado con Liqui (CCL): Operó con leves variaciones alrededor de $1.598,65 .

Dólar Tarjeta / Turista: Al compás del minorista, avanzó a $1.995,50 .

Dólar Cripto: Cotizó en torno a los $1.594,80.

El Banco Central cerró la rueda con saldo comprador neto por U$S 61 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Y volvió a intervenir con firmeza en mercados de futuros para contener la volatilidad del tipo de cambio oficial.