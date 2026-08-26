Luego de 4 ruedas el dólar oficial volvió a subir y ajustó la brecha con un blue en baja

Tras varias ruedas estable, este miércoles 26 de agosto volvió a subir el dólar oficial para cerrar a $1.535. Sumó $5, la misma cantidad que resignó un dólar blue antes de tocar los $1.555 y dejar la brecha entre ambos apenas arriba del 1,3%.
La gran mayoría de las cotizaciones oficiales y financieras registraron incrementos leves, de entre el 0,2% y el 0,3%. Pero el mercado paralelo actuó a la inversa y presionó a la baja la brecha cambiaria.
El dólar minorista avanzó 0,33% y alteró una quietud que conservaba desde el viernes pasado. Y sostuvo a la vez a un dólar tarjeta, que se mantuvo arriba de los $2000: en rigor, cerró a $2.004 en promedio, con el recargo impositivo del 30% incluído.
En la vereda opuesta, el dólar blue retrocedió hasta los $1.555 para la venta. Con la inercia alcista del segmento oficial, la brecha frente al mayorista se redujo notablemente, y quedó en 2,71%.
Qué pasó con el dólar mayorista y los paralelos financieros
Por su parte, el dólar mayorista, que marca el ritmo del comercio exterior y es la principal referencia del mercado, subió $2,50 promedio. Y concluyó la jornada del miércoles en $1.514 para la venta
La mayor parte de los tipos de cambio vinculados al mercado oficial y bursátil acompañaron la tendencia alcista diaria:
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Dólar MEP (Bolsa): Subió un 0,2% para cotizar en la zona de los $1.538,74.
Dólar Contado con Liqui (CCL): Operó con leves variaciones alrededor de $1.598,65.
Dólar Tarjeta / Turista: Al compás del minorista, avanzó a $1.995,50.
Dólar Cripto: Cotizó en torno a los $1.594,80.
El Banco Central cerró la rueda con saldo comprador neto por U$S 61 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Y volvió a intervenir con firmeza en mercados de futuros para contener la volatilidad del tipo de cambio oficial.