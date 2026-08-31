Marcelo Colombo advirtió sobre el endeudamiento de las familias y exigió medidas urgentes

Factores que agravan el endeudamiento de las familias

Los relevamientos de entidades financieras reportan que un número significativo de usuarios mantiene saldos impagos. Ante este escenario, la representación eclesiástica sostuvo que la morosidad dificulta la estabilidad de las finanzas personales y restringe la capacidad de planificación en el núcleo del hogar.

Monseñor Marcelo Colombo planteó, en Radio Mitre, que la combinación entre el menor poder adquisitivo y el recurso constante al crédito genera compromisos complejos de saldar a mediano plazo. El obispo mendocino sumó como factor determinante el impacto de las apuestas en línea, fenómeno que profundiza el endeudamiento de las familias.

Asimismo, los datos de mercado señalan que más de 22 millones de personas registran algún tipo de deuda activa, con una franja superior a los 5 millones en condición irregular. Frente a ese cuadro, referentes religiosos afirmaron que la administración central no debe ignorar el impacto de las tasas y recargos aplicados en la concesión de dinero informal.

Marcelo Colombo dijo que la población debe financiarse mediante créditos y billeteras digitales para costear alimentos y medicamentos.

Medidas requeridas frente al endeudamiento de las familias

La solicitud efectuada por el Episcopado enfatiza la importancia de fijar topes a la concesión de préstamos personales y a la refinanciación de tarjetas. La prioridad señalada por la conducción religiosa apunta a resguardar la porción de los salarios destinada estrictamente a los bienes de consumo vitales.

Para limitar las secuelas de esta problemática socioeconómica, la institución sugirió impulsar programas de educación financiera pública. De este modo, la intención radica en prevenir a los ciudadanos ante ofertas crediticias que impliquen el compromiso de fondos con tasas excesivas o condiciones perjudiciales.

Finalmente, las autoridades eclesiásticas confirmaron que mantendrán el seguimiento de los indicadores de morosidad y desempleo en los centros urbanos a través del trabajo de Cáritas. El objetivo institucional es brindar asistencia directa a los sectores vulnerables que sufren severas restricciones a causa del endeudamiento de las familias.