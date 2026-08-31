El arzobispo de Mendoza, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, y referente de la Iglesia Católica, monseñor Marcelo Colombo, solicitó al gobierno nacional estudiar mecanismos concretos de contención ante el endeudamiento de las familias, advirtiendo que la acumulación de obligaciones monetarias compromete la cobertura de las necesidades básicas de la población de la Argentina.
Marcelo Colombo advirtió sobre el endeudamiento de las familias y exigió medidas urgentes
El arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo pidió al gobierno nacional abordar la vulnerabilidad económica y poner límites a los intereses de los créditos a los hogares
Preocupación por el endeudamiento de las familias
En declaraciones radiales el referente de la Iglesia expuso que un sector importante de la población debe financiarse mediante créditos y billeteras digitales para costear alimentos y medicamentos. Según sus precisiones, la problemática abarca desde obligaciones de mayor escala hasta gastos diarios que se acumulan de forma progresiva y crece la morosidad.
La autoridad pastoral fundamentó el reclamo en la urgencia de establecer parámetros de protección frente a costos financieros elevados. Por este motivo, remarcó que las políticas públicas requieren una mirada atenta sobre la incidencia del crédito en los ingresos de los hogares.
Factores que agravan el endeudamiento de las familias
Los relevamientos de entidades financieras reportan que un número significativo de usuarios mantiene saldos impagos. Ante este escenario, la representación eclesiástica sostuvo que la morosidad dificulta la estabilidad de las finanzas personales y restringe la capacidad de planificación en el núcleo del hogar.
Monseñor Marcelo Colombo planteó, en Radio Mitre, que la combinación entre el menor poder adquisitivo y el recurso constante al crédito genera compromisos complejos de saldar a mediano plazo. El obispo mendocino sumó como factor determinante el impacto de las apuestas en línea, fenómeno que profundiza el endeudamiento de las familias.
Asimismo, los datos de mercado señalan que más de 22 millones de personas registran algún tipo de deuda activa, con una franja superior a los 5 millones en condición irregular. Frente a ese cuadro, referentes religiosos afirmaron que la administración central no debe ignorar el impacto de las tasas y recargos aplicados en la concesión de dinero informal.
Medidas requeridas frente al endeudamiento de las familias
La solicitud efectuada por el Episcopado enfatiza la importancia de fijar topes a la concesión de préstamos personales y a la refinanciación de tarjetas. La prioridad señalada por la conducción religiosa apunta a resguardar la porción de los salarios destinada estrictamente a los bienes de consumo vitales.
Para limitar las secuelas de esta problemática socioeconómica, la institución sugirió impulsar programas de educación financiera pública. De este modo, la intención radica en prevenir a los ciudadanos ante ofertas crediticias que impliquen el compromiso de fondos con tasas excesivas o condiciones perjudiciales.
Finalmente, las autoridades eclesiásticas confirmaron que mantendrán el seguimiento de los indicadores de morosidad y desempleo en los centros urbanos a través del trabajo de Cáritas. El objetivo institucional es brindar asistencia directa a los sectores vulnerables que sufren severas restricciones a causa del endeudamiento de las familias.
En pocas palabras
- Endeudamiento familiar: la Iglesia advirtió sobre la vulnerabilidad económica y exigió medidas urgentes al gobierno.
- Créditos y consumo: familias recurren a créditos y billeteras digitales para cubrir alimentos y medicamentos.
- Propuestas: se pide establecer topes a los créditos personales y refinanciación de tarjetas, además de educación financiera.