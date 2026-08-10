Tras la mejora de junio, las ventas minoristas sufrieron una caída de 3,8% en julio

Los consumidores restringieron sus consumos a alimentos básicos, medicamentos e insumos de reposición inmediata. En contraposición, sectores como "Textil e indumentaria" (-5,6%) y "Bazar y hogar" (-5,5%) tuvieron las caídas más fuertes.

La caída de las ventas minoristas, rubro por rubro

El índice general informado por CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad. El aumento de junio es el único que registraron las ventas de pymes de los primeros 7 meses del año.

A diferencia de meses anteriores en los que hubo una dispersión, el mes pasado se detectó una caída de ventas en 6 de 7 rubros representativos de las pymes de todo el país. En cambio la venta online creció 14,9% respecto del año pasado.

Los mayores descensos de ventas físicas se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%).

En contraste, el único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción, con un 1%, acompañado por una leve mejora de Farmacia (0,6%).

Casi 5 de cada 10 pymes cree que su situación es "desfavorable"

La única nota positiva dentro del comercio físico la aportó el rubro de Ferretería y Materiales de Construcción, con un alza del 1%. En tanto, el canal digital de los locales tradicionales mostró dinamismo con un crecimiento interanual del 14,9%.

El impacto del menor consumo se trasladó de forma directa a las expectativas de los comerciantes. El porcentaje de pymes que califica su situación como "desfavorable" saltó al 44,5%, lo que refleja un deterioro de los márgenes de ganancia.

También creció la porción de comercios minoristas que frenó proyectos. Según el relevamiento de CAME durante julio, el 61,5% de los empresarios pyme consideró que el contexto es adverso para concretar inversiones de capital.

El aumento constante en los costos de reposición y los fletes sostuvo la erosión de la rentabilidad del comercio minorista. Frente a este ahogamiento de márgenes, las firmas priorizaron sostener el flujo de caja operativo para seguir a flote.