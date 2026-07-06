Tras 13 meses en rojo, las ventas minoristas crecieron 0,9% interanual en junio según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pero no alcanzó a revertir la caída de 2,5% con que las pymes cerraron el primer semestre.
Las ventas minoristas crecieron después de un año pero cerraron el semestre en caída
El aumento fue 0,9% interanual en junio, aunque en el primer semestre las ventas minoristas cayeron 2,5%. Los números de las pymes, rubro por rubro según CAME
El dato corta con más de un año de contracción, ya que la última medición interanual positiva fue en abril del 2025. Fue un alza de 3,7% en relación a igual mes de 2024, y desde entonces las pymes encadenaron 13 meses seguidos en baja.
En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Pymes registró una retracción de 1,3% durante junio respecto de mayo. Ese mes las ventas minoristas habían completado un año en rojo.
De acuerdo al análisis de la CAME, influyeron dos factores estacionales: el cobro del aguinaldo, y el fenómeno del Mundial de Fútbol 2026.
Ventas minoristas: aguinaldo vs mayores costos
“Este aumento se explica por la inyección de liquidez derivada del cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y por el movimiento comercial que generó el Mundial”, analizaron desde la CAME, al señalar impacto en "rubros específicos".
Para la cámara que representa a las pymes volvieron a señalar que las compras fueron "selectivas" al priorizarse los consumos puntuales por encima de bienes durables. Y por eso las ventas no revirtieron en junio la caída intermensual.
Ni siquiera las promociones bancarias o pagos en cuotas ayudaron "lo que expuso la falta de liquidez directa" del público.
Asimismo, el informe puntualizó que “los comercios reportaron una fuerte erosión de rentabilidad ante la actualización ineludible de costos fijos estructurales y el avance sostenido de la competencia importadora de productos de consumo”.
Más de la mitad del comercio pyme no piensa invertir
Además,el informe de CAME remarcó que “en contexto de márgenes comprimidos, el empresariado consolidó una postura de cautela financiera, paralizando proyectos de inversión y proyectando un horizonte sin expectativas de expansión”.
El relevamiento arrojó que “el 50,1% de los encuestados señaló que su situación económica se mantuvo estable de un año al otro", lo que equivale a un aumento de 1,9 puntos porcentuales frente al relevamiento de mayo”.
En relación con la expectativa futura, reflejó que “el 52,3% de la muestra previó un escenario de continuidad sin mayores variaciones”, mientras que “el 37,7% proyectó una mejora en su nivel de actividad. Y el 10% estimó un empeoramiento”.
Sobre la inversión, el reporte arrojó que “el 59,3% consideró que el contexto actual es adverso para inyección de capital, mientras que un 12,2% lo evaluó como propicio y el 28,5% prefirió mantener una postura indefinida”.
Por otro lado, detalló que “durante junio se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 16,7% y una suba intermensual desestacionalizada del 4,1%”.
Las pymes, rubro por rubro
- Alimentos y bebidas: las ventas subieron un 2,9% interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 2,8% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una merma del 0,9%.
- Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 3,1% interanual en junio, y suman un retroceso del 11,0% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, cayeron 3,4%.
- Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 1,0% interanual, y acumulan una caída del 0,0% en lo que va del 2026. En el intermensual, bajaron 4,2%.
- Farmacia: las ventas subieron un 5,4% interanual y acumulan un alza del 4,2% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró un descenso del 3,1%.
- Perfumería: las ventas treparon un 9,5% interanual, pero suman un declive del 3,7% en lo que va del año. En la comparación intermensual, hubo un avance del 7,7%.
- Ferretería, materiales eléctricos y materiales de construcción: las ventas bajaron 2,0% interanual pero acumulan un crecimiento del 0,1% en lo que va del 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 4,6%.
- Textil e indumentaria: las ventas subieron un 1,9% interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 4,4%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una suba del 0,6%.