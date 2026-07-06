Las ventas minoristas crecieron después de un año pero cerraron el semestre en caída

De acuerdo al análisis de la CAME, influyeron dos factores estacionales: el cobro del aguinaldo, y el fenómeno del Mundial de Fútbol 2026.

El rubro farmacéutico fue uno de los pocos que mostraron un aumento de sus ventas tanto interanual como durante el semestre Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Ventas minoristas: aguinaldo vs mayores costos

“Este aumento se explica por la inyección de liquidez derivada del cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y por el movimiento comercial que generó el Mundial”, analizaron desde la CAME, al señalar impacto en "rubros específicos".

Para la cámara que representa a las pymes volvieron a señalar que las compras fueron "selectivas" al priorizarse los consumos puntuales por encima de bienes durables. Y por eso las ventas no revirtieron en junio la caída intermensual.

Ni siquiera las promociones bancarias o pagos en cuotas ayudaron "lo que expuso la falta de liquidez directa" del público.

Asimismo, el informe puntualizó que “los comercios reportaron una fuerte erosión de rentabilidad ante la actualización ineludible de costos fijos estructurales y el avance sostenido de la competencia importadora de productos de consumo”.

Más de la mitad del comercio pyme no piensa invertir

Además,el informe de CAME remarcó que “en contexto de márgenes comprimidos, el empresariado consolidó una postura de cautela financiera, paralizando proyectos de inversión y proyectando un horizonte sin expectativas de expansión”.

El relevamiento arrojó que “el 50,1% de los encuestados señaló que su situación económica se mantuvo estable de un año al otro", lo que equivale a un aumento de 1,9 puntos porcentuales frente al relevamiento de mayo”.

En relación con la expectativa futura, reflejó que “el 52,3% de la muestra previó un escenario de continuidad sin mayores variaciones”, mientras que “el 37,7% proyectó una mejora en su nivel de actividad. Y el 10% estimó un empeoramiento”.

Sobre la inversión, el reporte arrojó que “el 59,3% consideró que el contexto actual es adverso para inyección de capital, mientras que un 12,2% lo evaluó como propicio y el 28,5% prefirió mantener una postura indefinida”.

Por otro lado, detalló que “durante junio se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 16,7% y una suba intermensual desestacionalizada del 4,1%”.

Las pymes, rubro por rubro