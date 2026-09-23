Qué proyectan los supermercados sobre ventas y precios hasta fin de año

Al mismo tiempo, consultados acerca de su situación financiera actual, más del 80% coincidió en calificarla entre "normal y mala". Y sólo un 11% reconoció que es "buena".

La situación de las ventas

En el sector del retail coinciden en que los factores que limitan el crecimiento son los de siempre. De repasar la lista surge que los principales son, además de la menor demanda, la falta de crédito y el costo laboral.

Pero la caída de ventas saca ventaja al resto, por lejos. Un 60% opinó que es la principal variable negativa actual. Le siguen, con un 20%, los que señalan al costo de personal y el costo de financiamiento (6,6%), además de lo difícil de lograr crédito.

La situación es tal que entre los supermercados cualquier estrategia vale para apalancar las ventas.

Menos pedidos a proveedores ¿y precios en alza?

En ese contexto, la respuesta mayoritaria acerca de estockearse o no es clara. Así como los pedidos a sus proveedores se ajustaron en lo que va del año, todo parece indicar que las decisiones de ese tipo se endurecerán el último trimestre.

De hecho, un 88,7% reconoció que no pedirá más mercadería de lo que lo hace actualmente. Detrás de ese dato, 7 de cada 10 consultados se aferra a mantener el nivel actual, mientras que un 15,7% señaló que recortará los pedidos.

En cuanto a los precios, la expectativa de un repunte de la inflación tampoco desaparece. En agosto, más de la mitad de los supermercados había ajustado sus precios al alza, una proporción que ya subió al 63%.

Al mismo tiempo, los que señalaban que mantenían sus precios promedio de venta son menos: pasaron de 41,6% en agosto a 34,8% en adelante. Y los que prometen bajarlos se mantienen en un 2,2%.