Mendoza recibió un 23% más de turistas extranjeros, mientras cayeron los viajes de los mendocinos al exterior

En ese contexto, la vía aérea explicó la mayoría de arribos. Es que el cierre de 34 días del paso Cristo Redentor frenó el turismo terrestre: la imposibilidad de ingresos y egresos por la ruta internacional y provocó una lógica transferencia de la demanda de viajes hacia y desde Chile, entre otros países.

Orígenes y destinos

En julio de 2026, ingresaron 830,2 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 466,2 miles fueron turistas y 363,9 miles excursionistas. Un flujo que confirmó la tendencia iniciada con cargas invertidas desde el primer cuatrimestre, o sea, más turismo receptivo que emisivo.

El 36,1% del turismo receptivo provino de turistas que residen en Brasil, seguidos por los oriundos de Uruguay (16%), mientras que los llegados de otros países del continente sumaron 1 de cada 10; y el bloque de países que conforman “Resto de América”, 10,8%.

En cuanto a las vías de acceso, el mes pasado más de la mitad llegó al país en avión y el 34,2%, por vía terrestre, aunque en el caso de Mendoza no movió la aguja en el paso fronterizo. El 11,6% restante eligió la vía fluvial o marítima.

¿Qué destino eligieron los turistas argentinos a la hora de viajar y cómo lo hicieron? Las salidas al exterior sumaron 1,2 millón de viajeros, más de la mitad (697,2 miles) fueron turistas y el resto salió en excursiones.

Brasil se confirmó como el objetivo predilecto (22%), secundado por Paraguay, con 15,2%. Por su parte el bloque “Resto de América” (incluido EEUU) concentró 14,9%. El 55,8% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 36,4%, por la vía terrestre y el 7,9%, por la vía fluvial o marítima.

El cierre del paso Cristo Redentor y su impacto en el turismo

Así, de acuerdo a la estadística del INDEC en julio arribaron a Mendoza 15.400 turistas extranjeros en avión. Un volúmen 23,3% mayor al del mismo mes un año atrás, con la diferencia de que el paso Cristo Redentor que conecta a la provincia con Chile y el Pacífico limitó el acceso y potenció la vía aérea y el Aeropuerto El Plumerillo.

Al mismo tiempo, partieron más de 19.000 mendocinos con rumbos diversos por la misma vía, lo que representó una merma interanual de 4,1%.

Lo dicho: la prolongada inhabilitación del paso fronterizo se sintió tanto en el emisivo como el receptivo.

Fue un verdadero derrumbe respecto al tránsito registrado en julio del 2025. Es que el mes pasado apenas ingresaron a Mendoza 3.800 visitantes desde Chile, ni más ni menos que una caída de 49,4% interanual. Al mismo tiempo pudieron cruzar al país vecino otros 11.300, esto es, un 77,4% por debajo de los que habían salido un año atrás.