Cambian las jubilaciones de ANSES desde este martes: qué ocurre con el bono extraordinario

El próximo martes 8 de septiembre marca el inicio de un nuevo esquema de acreditaciones para los adultos mayores. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará de manera automática el aumento mensual correspondiente, regido por la fórmula de movilidad que traslada exactamente el Índice de Precios al Consumidor ( IPC) del mes de julio.
Sin embargo, el incremento del 2,1% convive con la decisión de mantener congelado el bono extraordinario de $70.000, generando escenarios de cobro muy distintos según el nivel de ingresos de cada jubilado o pensionado.
ANSES en septiembre: el piso y el techo previsional
Con la suba porcentual confirmada, la escala de jubilaciones y pensiones sufre una modificación en sus dos extremos, ajustándose de la siguiente manera (sin necesidad de realizar ningún trámite):
- El nuevo piso (Haber mínimo): pasa de los $419.775 de agosto a una cifra base de $428.591,22.
- El nuevo techo (Haber máximo): la jubilación más alta del sistema salta de $2.824.694 a $2.884.013,08. (Cabe aclarar que los titulares de este nivel de ingresos quedan absolutamente excluidos del bono).
El filtro de los $498.000: quiénes cobran el bono completo y quiénes un proporcional
La acreditación de la ayuda estatal tiene un límite inamovible. Al sumar la jubilación mínima actualizada ($428.591,22) y el bono íntegro ($70.000), ningún jubilado de la escala inicial percibirá menos de $498.591,22 de bolsillo.
Pero, ¿qué sucede con quienes ganan un poco más de la mínima? La ANSES aplica un refuerzo proporcional o "complemento" que funciona como un puente para que nadie quede por debajo de esa línea de contención. La dinámica es decreciente: a mayor haber, menor es el bono.
- Si tu haber base es de $440.000, el Estado te depositará un complemento extra de $58.591,22.
- Si tu haber base asciende a $460.000, el refuerzo que verás en tu cuenta será de $38.591,22.
- Si tus ingresos por jubilación superan directamente los $498.591,22, no recibirás ninguna compensación extra.
La letra chica del bono
Un detalle técnico vital para comprender los recibos de sueldo este martes es la naturaleza jurídica de los $70.000. El texto oficial indica que se liquida como un concepto totalmente apartado de la jubilación: es no remunerativo.
¿Qué significa esto en el bolsillo? Que el bono no puede sufrir ningún tipo de descuento bancario o de obra social, pero al mismo tiempo, no se toma en cuenta para calcular futuros aumentos por movilidad, aguinaldos ni reajustes estructurales del haber.
En pocas palabras
- ANSES actualiza: El 8 de septiembre inicia el nuevo calendario de pagos con un aumento del 2,1% basado en la inflación.
- Bono congelado: El refuerzo extraordinario de $70.000 se mantiene, generando cobros dispares según el haber.
- Nuevos topes: El haber mínimo asciende a $428.591,22 y el máximo a $2.884.013,08.