Cambian las jubilaciones de ANSES desde este martes: qué ocurre con el bono extraordinario

El nuevo piso (Haber mínimo): pasa de los $419.775 de agosto a una cifra base de $428.591,22 .

pasa de los $419.775 de agosto a una cifra base de . El nuevo techo (Haber máximo): la jubilación más alta del sistema salta de $2.824.694 a $2.884.013,08. (Cabe aclarar que los titulares de este nivel de ingresos quedan absolutamente excluidos del bono).

El filtro de los $498.000: quiénes cobran el bono completo y quiénes un proporcional

La acreditación de la ayuda estatal tiene un límite inamovible. Al sumar la jubilación mínima actualizada ($428.591,22) y el bono íntegro ($70.000), ningún jubilado de la escala inicial percibirá menos de $498.591,22 de bolsillo.

Pero, ¿qué sucede con quienes ganan un poco más de la mínima? La ANSES aplica un refuerzo proporcional o "complemento" que funciona como un puente para que nadie quede por debajo de esa línea de contención. La dinámica es decreciente: a mayor haber, menor es el bono.

Si tu haber base es de $440.000 , el Estado te depositará un complemento extra de $58.591,22 .

, el Estado te depositará un complemento extra de . Si tu haber base asciende a $460.000 , el refuerzo que verás en tu cuenta será de $38.591,22 .

, el refuerzo que verás en tu cuenta será de . Si tus ingresos por jubilación superan directamente los $498.591,22, no recibirás ninguna compensación extra.

La letra chica del bono

Un detalle técnico vital para comprender los recibos de sueldo este martes es la naturaleza jurídica de los $70.000. El texto oficial indica que se liquida como un concepto totalmente apartado de la jubilación: es no remunerativo.

¿Qué significa esto en el bolsillo? Que el bono no puede sufrir ningún tipo de descuento bancario o de obra social, pero al mismo tiempo, no se toma en cuenta para calcular futuros aumentos por movilidad, aguinaldos ni reajustes estructurales del haber.