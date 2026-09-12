Padre dejó a su hijo en el auto para ir a trabajar: cuando volvió se encontró con la peor escena

El arresto del padre

Los equipos de emergencia acudieron al lugar en Broad Brook para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar al menor. El bebé fue trasladado de urgencia al Connecticut Children's Hospital, donde los médicos confirmaron el fallecimiento poco tiempo después.

Una orden de arresto obtenida por medios locales detalló que el menor quedó bajo la luz directa del sol con las ventanas cerradas. El ambiente dentro del vehículo no era habitable para el niño.

A pesar de la confesión inicial telefónica, el sujeto modificó su versión al hablar con los oficiales en la escena. Pell afirmó que había dejado a su hijo durmiendo con el aire acondicionado encendido durante aproximadamente una hora.

Las autoridades lo detuvieron bajo el cargo de riesgo de lesiones a un menor. El acusado logró recuperar su libertad luego de pagar una fianza de un millón de dólares.

La policía local adelantó que Pell podría enfrentar cargos adicionales mientras aguardan los resultados de la autopsia. El hombre compareció ante un tribunal el jueves, aunque no presentó ninguna declaración oficial. La próxima audiencia judicial quedó programada para el 16 de octubre.