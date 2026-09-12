Padre dejó a su hijo en el auto para ir a trabajar: cuando volvió se encontró con la peor escena

Un padre de Connecticut dejó a su bebé de un año dentro de un auto estacionado para ir a trabajar en la granja de fresas de su familia. El hombre, identificado como Kevin Pell de 47 años, llamó a emergencias el 15 de agosto. Al regresar de su jornada laboral, descubrió a su hijo azul y sin respirar.
Según el Departamento de Policía de East Windsor, el acusado se comunicó desesperado con los operadores del 911. "Mi hijo podría estar muerto, tiene un año", exclamó el hombre.
"Dios mío, está muerto", sumó durante la comunicación telefónica. En esa misma llamada, Pell admitió el problema original: "El calor, no tenía encendido el aire acondicionado".
El arresto del padre
Los equipos de emergencia acudieron al lugar en Broad Brook para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar al menor. El bebé fue trasladado de urgencia al Connecticut Children's Hospital, donde los médicos confirmaron el fallecimiento poco tiempo después.
Una orden de arresto obtenida por medios locales detalló que el menor quedó bajo la luz directa del sol con las ventanas cerradas. El ambiente dentro del vehículo no era habitable para el niño.
A pesar de la confesión inicial telefónica, el sujeto modificó su versión al hablar con los oficiales en la escena. Pell afirmó que había dejado a su hijo durmiendo con el aire acondicionado encendido durante aproximadamente una hora.
Las autoridades lo detuvieron bajo el cargo de riesgo de lesiones a un menor. El acusado logró recuperar su libertad luego de pagar una fianza de un millón de dólares.
La policía local adelantó que Pell podría enfrentar cargos adicionales mientras aguardan los resultados de la autopsia. El hombre compareció ante un tribunal el jueves, aunque no presentó ninguna declaración oficial. La próxima audiencia judicial quedó programada para el 16 de octubre.
En pocas palabras
- Padre arrestado: Un hombre de Connecticut fue detenido tras dejar a su bebé en un auto por ir a trabajar.
- Tragedia familiar: El menor falleció por calor dentro del vehículo; el padre descubrió la peor escena al regresar.
- Proceso judicial: El acusado enfrenta cargos por riesgo de lesiones a un menor y espera resultados de autopsia.