Abogado de 43 años quiso matar a su ex a tiros, pero un héroe la salvó a último momento

Un abogado de 43 años, identificado como Matthew Exton, sacó una pistola e intentó dispararle a su ex esposa a quemarropa. El suceso ocurrió el 11 de abril de 2025 dentro del restaurante italiano Sabira, ubicado en Toledo, Ohio. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el tenso momento.
El agresor apretó el gatillo, pero la pistola no se disparó porque tenía puesto el seguro. Mientras el hombre manipulaba el arma para intentar de nuevo, un mozo llamado Tracy Cole Jr. corrió hacia él. El empleado logró derribarlo al suelo para evitar una tragedia. Los testigos en el lugar comenzaron a gritar al presenciar el ataque.
Condena contra el abogado
La fiscal del condado de Lucas, Julia Bates, destacó la valentía del personal ante el violento episodio. "Nada en su entrenamiento podría haber preparado al personal para lo que entró por esa puerta", declaró la funcionaria.
"El acusado no vino con la intención de tener una comida", agregó la fiscal. Según sus palabras, el agresor llegó con ira y con la clara intención de cometer una ejecución pública de su ex esposa frente a los demás clientes.
Antes del incidente, el hombre había estado bebiendo en un bar cercano cuando vio a la víctima con su familia durante la noche de inauguración del local. Primero le envió una bebida, luego le escupió al salir del recinto y finalmente regresó armado. La pistola tenía una bala en la recámara, junto a otras siete en el cargador.
Durante el juicio, el acusado declaró que apuntó a la mujer para presionarla a acelerar la venta de una antigua casa en común. Un tribunal desestimó esa versión para declararlo culpable de intento de asesinato y agresiones. Como consecuencia directa, el profesional perdió su licencia para ejercer leyes en mayo de 2025.
En pocas palabras
- Abogado atacó a su ex: intentó asesinarla a tiros en un restaurante de Ohio, pero el arma no disparó por tener el seguro puesto.
- Mozo intervino y evitó la tragedia: Tracy Cole Jr. redujo al agresor mientras éste intentaba disparar nuevamente.
- Condenado y sin licencia: el atacante fue declarado culpable de intento de asesinato y perdió su matrícula profesional.