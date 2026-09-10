Abogado de 43 años quiso matar a su ex a tiros, pero un héroe la salvó a último momento

"El acusado no vino con la intención de tener una comida", agregó la fiscal. Según sus palabras, el agresor llegó con ira y con la clara intención de cometer una ejecución pública de su ex esposa frente a los demás clientes.

Antes del incidente, el hombre había estado bebiendo en un bar cercano cuando vio a la víctima con su familia durante la noche de inauguración del local. Primero le envió una bebida, luego le escupió al salir del recinto y finalmente regresó armado. La pistola tenía una bala en la recámara, junto a otras siete en el cargador.

Un abogado de Ohio apunta a su ex en un restaurante lleno y el arma no dispara porque el seguro seguía puesto.



Matthew Exton, de 43 años y con la licencia ya suspendida, vio a su exmujer y a la familia en el Sabira de Toledo. Pidió una copa para su mesa, escupió hacia ellos… — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) September 9, 2026

Durante el juicio, el acusado declaró que apuntó a la mujer para presionarla a acelerar la venta de una antigua casa en común. Un tribunal desestimó esa versión para declararlo culpable de intento de asesinato y agresiones. Como consecuencia directa, el profesional perdió su licencia para ejercer leyes en mayo de 2025.