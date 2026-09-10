Gloria Montenegro, de 85 años, se transformó en la primera mujer en recibir un importante premio de ciencias

El galardón se entrega desde hace más de tres décadas, pero nunca había recaído en una figura femenina.

Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile, destacó la importancia del reconocimiento. "Tiene una trayectoria muy valiosa, en la cual, justamente, le hace honor este premio, porque su reconocimiento es por el aporte que desde la academia ha hecho al desarrollo local de nuestro país", señaló.

El otro premio

Por otro lado, el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2026 fue otorgado a Julio Celis Allende. El profesional es considerado uno de los padres fundadores de la proteómica a nivel internacional. Su trabajo se enfoca en el estudio a gran escala de las proteínas con aplicaciones directas en la investigación molecular del cáncer.

Celis se graduó de Bioquímica en la Universidad de Chile durante 1964 para luego obtener su doctorado en la Universidad de Iowa.

También completó estudios postdoctorales en el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica ubicado en Cambridge. Lleva más de 30 años radicado en Dinamarca, ejerciendo como director del Instituto de Biología del Cáncer en Copenhague.