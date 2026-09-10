Gloria Montenegro, de 85 años, se transformó en la primera mujer en recibir un importante premio de ciencias

Gloria Montenegro fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2026 de Chile. La académica se convirtió en la primera mujer en obtener este reconocimiento entregado por el Ministerio de Educación del país trasandino. La distinción destaca su extensa trayectoria en botánica aplicada, además del desarrollo territorial productivo.
A sus 85 años, la especialista mantiene un rol activo dentro de la comunidad científica chilena. Su interés por la flora nativa comenzó en su juventud para luego consolidarse durante cinco décadas de labor ininterrumpida.
Trayectoria de una mujer pionera
El trabajo de Montenegro en la ciencia incluye cerca de 300 publicaciones académicas junto con más de 40 patentes solicitadas. Su labor desde la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica resultó fundamental para conseguir el premio.
El galardón se entrega desde hace más de tres décadas, pero nunca había recaído en una figura femenina.
Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile, destacó la importancia del reconocimiento. "Tiene una trayectoria muy valiosa, en la cual, justamente, le hace honor este premio, porque su reconocimiento es por el aporte que desde la academia ha hecho al desarrollo local de nuestro país", señaló.
El otro premio
Por otro lado, el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2026 fue otorgado a Julio Celis Allende. El profesional es considerado uno de los padres fundadores de la proteómica a nivel internacional. Su trabajo se enfoca en el estudio a gran escala de las proteínas con aplicaciones directas en la investigación molecular del cáncer.
Celis se graduó de Bioquímica en la Universidad de Chile durante 1964 para luego obtener su doctorado en la Universidad de Iowa.
También completó estudios postdoctorales en el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica ubicado en Cambridge. Lleva más de 30 años radicado en Dinamarca, ejerciendo como director del Instituto de Biología del Cáncer en Copenhague.
En pocas palabras
- Gloria Montenegro: reconocida científica chilena de 85 años recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas.
- Trayectoria destacada: primera mujer en obtener el galardón por su labor en botánica aplicada y desarrollo territorial.
- Otros reconocimientos: Julio Celis Allende fue distinguido con el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2026.