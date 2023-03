Matías tenía 21 años, cuando alrededor de las 16 del viernes 9 de marzo del 2012 fue asesinado de un disparo efectuado por una ametralladora PA3. Él manejaba el auto de su madre, un Citroën C3 gris, e iba a buscar a su novia. Circulaba por calle Guido Spano, a metros de la Avenida San Martín, y a una cuadra del Carrefour de Godoy Cruz, cuando fue interceptado por al menos dos personas, le dispararon, lo bajaron y le robaron el auto.

asesinatos en mendoza matias quiroga.jpg Matías Quiroga era Licenciado en Higiene y Seguridad, estaba de novio y también era remero del Club Mendoza Regatas. Hoy tendría 32 años.

►TE PUEDE INTERESAR: El hermano del desaparecido Nataniel Guzmán pidió que se investigue a la novia y "sin distinción de género"

Los delincuentes escapaban de un frustrado intento de asalto a un camión de caudales de la Bolsa de Comercio que funcionaba en el hipermercado. Al no lograr el objetivo tras una intensa balacera, los asaltantes escaparon en diferentes direcciones. Una parte de la banda fue la que ejecutó a Matías Quiroga para escapar en su auto.

"Cuando te pasan estas cosas querés entender el por qué de la inseguridad, el por qué del delito, de la negligencia, los motivos de fondo de esta cuestión. En su momento me dijeron 'tu hijo estuvo en el lugar y en el momento equivocado', y no fue así. El que estaba en el momento y en el lugar equivocado era el rata que debía estar preso", señaló el Oso Quiroga.

Cuatro años para entender y la desilusión

"Me llevó 4 años en los que me dediqué a entender este fenómeno. Me mudé cerca del Poder Judicial, asistí a un montón de audiencias y alegatos, hasta entender cómo funciona esta cuestión. Mientras tanto, hicimos esta lucha tratando de colaborar, tratando de llevar ideas y hacer algo. Pero cuando me di cuenta que me estaba desgastando, que me llevó mucho tiempo, me llevó mucha plata, me llevó una pareja, desilusiones, y contradicciones de todo tipo, dije 'hasta acá llegamos'. Seguir perdiendo tiempo y darte cuenta que esto va a ser así, que no hay manera de cambiarlo, porque todos queremos el cambio, pero nadie quiere afrontar el costo político, dije no sigamos perdiendo más cosas. Por eso me alejé de este tema y no me equivoqué, porque los años pasaron y las cosas están más o menos igual. Seguimos teniendo el mismo perro, pero con distinto collar", manifestó el Oso Quiroga, papá de Matías.

asesinatos en mendoza matias quiroga asalto blindado 2012 2.jpg Osvaldo Oso Quiroga y María Inés Ortiz lucharon incansablemente para encontrar justicia por el crimen de su hijo Matías Quiroga.

Por su parte, María Inés Ortiz, señaló: "Por lo menos los asesinos de nuestro hijo están en la cárcel, hay otros que no lamentablemente. Pero no son los asesinos el problema, el problema son los jueces, en este caso el juez Eduardo Mathus que dejó salir al Tanga Gómez. La justicia tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma, y en muchos casos no se hacen cargo".

►TE PUEDE INTERESAR: La madre de Matías Quiroga dijo que el juez Eduardo Mathus debió ser acusado por la muerte de su hijo

"Aprendimos que la muerte de un hijo te desarma la vida, no volvés a ser la misma persona nunca más, la peleás para adelante, pero la alegría interna no está, es como si te faltara un brazo. Dios quiera que esto sirviera por lo menos para que los jueces se hicieran cargo de las cosas que hacen, sería fantástico. El asesino es un enfermo, y debe estar en la cárcel, los jueces estudian y los jueces no están haciendo las cosas bien. Algunos sí, pero otros no", agregó la mamá del joven asesinado en un robo ocurrido hace 11 años.

El crimen de Matías y el autor, el Tanga Gómez

Matías Quiroga tenía 21 años, era remero del Club Regatas de Mendoza y había salido quinto en el mundial de esta disciplina. En ese 2012 se iba a presentar de nuevo. Además, estaba de novio y era Licenciado en Higiene y Seguridad. Sus padres estaban orgullosos y esperaban vivir con él las cosas lógicas de la vida, nietos y su propia familia.

asesinatos en mendoza matias quiroga 5.jpg Matías Quiroga tenía organizado volver a competir en el mundial de remo en el 2012.

En la siesta del viernes 9 de marzo del 2012 Matías salió de la casa de su mamá, quien le prestó su Citroën C3 gris para ir a buscar a su novia a Godoy Cruz. Eran cerca de las 16 cuando el joven de 21 años circulaba por calle Guido Spano, a una cuadra de calle San Martín y a la misma distancia del hipermercado Carrefour, de Godoy Cruz. Al menos dos personas se le cruzaron por delante, y uno de ellos le disparó con una ametralladora PA3.

Herido, lo bajaron del auto y escaparon en el auto en segundos del lugar. Todo fue muy rápido. La gente que vivía en aquella cuadra salió a ver qué pasaba y encontraron al joven tendido en el asfalto.

►TE PUEDE INTERESAR: Continúa en muy grave estado el joven de 17 años que chocó en Acceso Este a la altura de Maipú



En minutos llegó la Policía, que estaba en la playa de estacionamiento del hiper Carrefour, donde una banda de delincuentes fuertemente armados había intentado asaltar a un camión blindado que sacaba el dinero de la Bolsa de Comercio. En medio de una intensa balacera entre los empleados de seguridad y los atacantes, un custodio de la empresa Prosegur había quedado herido, y uno de los asaltantes también.

asesinatos en mendoza matias quiroga asalto blindado 2012.jpg

Cuando llegaron los efectivos hasta donde estaba Matías Quiroga, lo primero que pensaron es que se trataba de otro integrante de la banda, y muchos los acusaron de no asistir al muchacho. Luego, por el relato de algunos vecinos, se dieron cuenta que era otra víctima del los ladrones. Cuando la ambulancia llegó, el médico constató que había muerto. Una bala atravesó de lado a lado su pecho y destruyó su corazón, según se pudo saber por la necropsia.

En el estacionamiento del hiper los investigadores secuestraron una camioneta de la cual la banda armada salió para cometer el asalto que tenían planeado. Allí encontraron una sola huella que pertenecía a Omar El Tanga Gómez, quien debía estar preso por una larga condena que tenía, pero que el juez Eduardo Mathus le había dado el beneficio de salidas transitorias, además de estar alojado en la granja penal Gustavo André, de Lavalle, con un régimen de semilibertad para los presos que estaban en fases de confianza avanzadas.

►TE PUEDE INTERESAR: Una camioneta atropelló a una pareja en moto, arrastró el rodado varias cuadras y chocó

Le quedaban 10 años de condena al Tanga Gómez cuando recibió las salidas transitorias. En enero del 2012 salió y no volvió más. En marzo de ese año quedó directamente implicado en el intento de asalto y en el crimen de Matías. Una particularidad del criminal es su gran contextura física y su altura, que llamó la atención de los pocos testigos que hubo del hecho.

Omar "El Tanga" Gómez está sindicado como el presunto asesino de Matías Quiroga, aunque la Justicia aún no determina con claridad si fue él el que disparó. El 19 de abril del 2012, poco después de un mes del crimen de Matías Quiroga, la Policía capturó a Omar El Tanga Gómez y a Néstor Funes.

Además, se pudo saber por los análisis de Policía Científica, que el proyectil que mató al joven de 21 años, había sido disparado de una altura determinada, que no coincidía para nada con la del otro partícipe que estaba con él, quien es notoriamente más bajo de estatura.

Desde la clandestinidad, El Tanga Gómez expresó que él no tenía nada que ver con el crimen de Matías Quiroga y aseguró que no tenía intenciones de entregarse porque "ya no quería estar más preso". Por diferentes delitos cometidos con violencia, el delicuente estuvo preso desde que era menor de edad.

Estuvo prófugo junto a Néstor Funes, otro de los partícipes del hecho, cuyo hermano mellizo Nelson había quedado herido en el estacionamiento del Carrefour junto con el cómplice Luis Alberto Cabral. Los dos que faltaban fueron capturados el 19 de abril del 2012 en una casa del barrio Jardín Agrelo, de Luján, donde además secuestraron armas de fuego.

asesinatos en mendoza omar el tanga gomez y néstor funes.jpg

Ya en la cárcel, el Tanga Gómez, volvió a referirse a su "inocencia" y que estaba cansado que lo trataran como un asesino. Pero en el 26 de junio del 2014 la justicia lo condenó a prisión perpetua, la cual deberá cumplir hasta el último minuto por ser reincidente. Sobre su condena se aplicó la llamada ley Petri, por el ex legislador nacional de la UCR, que entró en vigencia el 2 de noviembre del 2012. Su creación fue impulsada por este caso, en la cual se endurecieron las penas al no otorgarle beneficios a los condenados por delitos violentos y graves.

Mientras tanto, Luis Alberto Cabral y Nelson Funes, quien perdió una de sus piernas en el tiroteo en el estacionamiento del Carrefour de Godoy Cruz, fueron condenados a 20 años por el ataque al blindado y sus custodios. La misma suerte corrió el mellizo Néstor Funes, quien había escapado con el Tanga, pero el tribunal integrado por los jueces Agustín Chacón, Gabriela Urciolo y Belén Salido, consideraron que no participó del homicidio de Quiroga.

►TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno aseguró que Florentino Paco fue multado por repetidas infracciones a las leyes laborales



"El Tanga Gómez es un enfermo, no tiene limites para matar ni para mentir", sostuvo María Inés Ortiz. "A mi en el juicio me decía: "Señora, yo no lo hice". Es gente que está enferma. Sale para delinquir, para matar, porque le da lo mismo. Y el más enfermo es el juez Eduardo Mathus porque lo largó. También largó a violadores que volvieron a violar, y a pesar de todo seguía dando clases en la Facultad de Derecho hasta que el Oso Quiroga le empapeló toda la facultad con carteles que decían 'asesino'".

asesinatos en mendoza matias quiroga juez eduardo mathus.jpg El juez Eduardo Mathus fue quien le dio las salidas transitorias al Tanga Gómez. Poco después del crimen de Matías Quiroga, se jubiló.

La madre de Matías recordó: "Nunca nos permitió una consulta con él, nunca pudimos hablar con él. Se enojó y nos cerró la puerta en la cara. Pedimos un Jury de Enjuiciamiento y no se lo dieron. Se declaró depresivo y se jubiló. Sigue con una impunidad espantosa. Hay jueces excelentes, pero otros no".

El dolor de los padres de Matías Quiroga

El Oso Quiroga aseguró que siente todos los días "el dolor y la ausencia. Desde el primer día recurrí a todo, lo que se te ocurra, esta religión, la otra, tratamientos, psiquiatras, psicólogos, y en lo personal no me sirvió nada. Para mí lo de Matías es como si hubiese pasado ayer a la tarde. Eso sí es perpetuo, para siempre, toda la vida, no es perpetuo por 35 años", en referencia a la pena de prisión perpetua del Tanga Gómez.

Por su parte, la madre de Matías describió: "Para nosotros siempre es el mismo día, el mismo 9 de marzo que lo mataron. Todas las mañanas sigue siendo el mismo día, pero la vida hay que vivirla y en honor a él, porque era una persona que lo quería mucha gente y vivió la vida con ánimo y con un espíritu increíble. Y vamos para adelante, tenemos un hijo por quien luchar y por muchos Matías Quiroga. Gracias a Dios somos un gran equipo, y lamentablemente Matías no va a volver. El problema de todo esto es el 'nunca más'".

asesinatos en mendoza matias quiroga 2.jpg María Inés Ortiz junto a su hijo Matías Quiroga.

Además, la mujer reclamó que los derechos humanos son para los condenados o delincuentes, pero "no están los derechos humanos de los que quedamos acá, de las victimas del delito y es un gravísimo error. Se destruyeron familias, personas, la muerte de un hijo es lo peor que puede pasar en la vida y hay gente que no sale de esto".

Sobre este tema también hizo referencia el Oso Quiroga: "Cuando se habla de los derechos humanos y los abogados dicen que los defienden para su reinserción social, no es así. Como decía Karl Marx: 'Detrás de un conflicto humano hay un problema económico'. Los defensores de las ratas, que son los delincuentes reincidentes en delitos violentos, son comerciantes, mercaderes, y venden condenas cortas, salidas transitorias, libertades, absoluciones, venden beneficios a los ratas, pero no por que quieran mejorar su condición humana, o hacer respetar sus derechos por ser miembros en la sociedad, no es por eso, es por plata".

asesinatos en mendoza matias quiroga 6.jpg Matías Quiroga fue asesinado cuando iba a buscar a su novia a su casa de Godoy Cruz.

"Entendieron que si mandan un rata por 30 años a la cárcel le sacaron plata una sola vez, pero consiguen que salga y entre 10 veces, le sacaron plata 10 veces. Los defensores de ratas les cobran una plata infernal y estos salen de caño, la parentela, los amigos, entonces el sistema de 'justicia', y los defensores de ratas, fomentan el delito porque salen a robar para pagarles", indicó el papá de Matías Quiroga, quien aseguró que hay muy buenos abogados, pero muchos otros que "son delincuentes".

El temor de por vida tras el crimen

Quiroga dijo que los cuatro condenados por el asesinato a sangre fría de su hijo "viven pidiendo beneficios. Sobre todo el Tanga Gómez, que hasta donde sé no le fue muy bien porque como tuvo incidentes violentos, infracciones y demás. No va a poder acceder a los beneficios, va a tener que cumplir la condena hasta el último minuto".

omar tanga gomez.jpg La conducta de Omar El Tanga Gómez dentro del penal varía entre buena, regular, mala y pésima.

Desde que fue detenido por el crimen de Matías y fue condenado, está detenido en el Módulo 5 de máxima seguridad del penal Almafuerte, en Cacheuta. Su conducta oscila entre buena, regular, mala y pésima, y tuvo varias sanciones por alteración del orden, por agredir a internos y también a penitenciarios, por tener elementos prohibidos como chuzas o cuchillos, además de romper candados de su celda o de otras.

Respecto a los otros tres condenados a 20 años, y quienes llevan cumplidos 11 años, sostuvo: "Tampoco tienen beneficios. Solo uno de los mellizos parece que se porta bien y posiblemente pueda arribar a una condicional, pero le falta tiempo".

Alberto Cabral, Néstor Funes, Omar el Tanga Gómez y Nelson Funes, son los cuatro imputados. Luis Alberto Cabral, Néstor Funes, Omar Gómez y Nelson Funes, los cuatro condenados por el intento de asalto al blindado. Solo el Tanga fue sentenciado por el crimen de Matías Quiroga.

Tras el crimen de Matías, y el Oso metido de lleno en el Poder Judicial y la política, sufrió amenazas: "Toda esa lucha me generó problemas de inseguridad para mí y mi familia, tuve bastantes problemas. De alguna forma ese amedrentamiento me hizo pensar que estos ratas con las mismas balas que mataron a Matías podían matarme a mí o a otro de los míos. Me di cuenta que el camino republicano y de los ciudadanos responsables, con el que pretendí colaborar, no sirve para nada".

Dijo que en algún momento pensó en irse de Mendoza, "pero no lo hice porque quería entender, saber y quería colaborar. Después el tiempo fue pasando, las cosas se aplacan".

►TE PUEDE INTERESAR: La Municipalidad de Guaymallén clausuró el predio donde murió el niño que cayó a un pozo

Ortiz sumó: "Estuvo complicado porque el Oso se metió mucho en el tema, puso su vida, fueron 4 años, y gracias a Dios dejó el tema porque iba a terminar mal, es un tema muy pesado. Teníamos temor de salir a la calle y ese temor te queda adentro. A Matías lo mataron a las 4 de la tarde".