Hacia la Inteligencia Artificial: cuando el futuro era apenas un murmullo en 8 bits

Eran los 90s y me sentaba frente a una vieja computadora 386 con mi hermano a jugar videojuegos como quien se sienta frente a una nave espacial. Cada zumbido del ventilador, cada pantalla negra que esperaba un comando, me hacía imaginar mundos donde las máquinas y los humanos convivíamos. Películas, libros, dibujos animados y series de ficción no eran solo entretenimiento, eran ventanas a futuros posibles.

niño mirando un pc antigua.png

La inteligencia artificial y como la tecnología creció a nuestro ritmo

Soñaba con inteligencias artificiales que entendieran mis palabras, con mundos virtuales donde pudiera ser quien quisiera, con dispositivos que me acompañaran a todas partes. Recuerdo inocentemente decirle a mi madre: "Algún día tendremos computadoras dentro de los relojes" Y mientras escribo esto, me doy cuenta que el niño que fui habría celebrado con una sonrisa enorme: ese futuro llegó.