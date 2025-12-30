Argentina suele discutir la tecnología y el futuro como si fuera un tema aspiracional, como si “modernizarse” dependiera de una gran idea o de un gobierno “con visión”, o peor aún, como si dependiera de otros países. Hoy mas que nunca considero que el futuro tecnológico de un país se define de otra manera: por su capacidad de resolver fricciones.
Tecnología en Argentina: 10 desafíos decisivos para los próximos 20 años
No faltan ideas ni talento y la tecnología está, pero tenemos desafíos estructurales para convertir innovación en productividad, exportaciones y bienestar.
Infraestructura, energía, formación, reglas claras, inversión sostenida, exportación de valor agregado, y un Estado que no se vuelva un obstáculo. El punto no es si Argentina tendrá tecnología en 2045. La tendrá. El punto es si esa tecnología va a aumentar productividad real (y los salarios), o si solo va a ampliar desigualdades: una élite hiperconectada y automatizada, y un país grande mirando desde afuera.
Hoy Argentina ya muestra señales mixtas: alta adopción de internet y conectividad móvil, pero brechas de calidad y cobertura. Oportunidades enormes en litio, energía y agro, pero dificultad histórica para transformar recursos en industria. Un ecosistema emprendedor vivo, pero con costos macro y regulatorios que castigan el largo plazo.
Vamos a ello, 10 desafíos tecnológicos que, si no se encaran con método, van a condicionar(nos) todo lo demás.
1) Conectividad de calidad: del “estar online” a “competir”
Argentina muestra alta penetración de internet y conexiones móviles, pero el desafío real es calidad, precio y capilaridad, especialmente fuera de grandes centros urbanos.
Qué está en juego? telemedicina, educación virtual, industria 4.0, comercio exterior de servicios, trabajo remoto federal.
Riesgo: creer que “ya está resuelto” porque hay cobertura, cuando lo que falta es performance estable y costos competitivos.
2) Ciberseguridad: dejar de reaccionar y empezar a diseñar resiliencia
No existe transformación tecnológica sin aumento de superficie de ataque y Argentina ya registra crecimiento de incidentes reportados, con phishing (engaño virtual para obtener información privada) como causa dominante.
Qué se necesita? estándares mínimos por sector (finanzas, salud, educación, energía), cultura de reporte, respuesta coordinada, y presupuesto continuo.
Importante: la regulación y lineamientos en sectores críticos (como el financiero) existen, pero el reto es ejecución homogénea y auditoría real.
3) Educación y habilidades: sin comprensión lectora no hay economía del conocimiento
La discusión de “IA en las aulas” es secundaria si la base está dañada: una parte grande del sistema educativo no consolida lectura y comprensión en tiempo. No tengo que explicar la cantidad de jóvenes que no pueden comprender un texto.
Qué está en juego? todo. TODO. Desde formar técnicos hasta entrenar criterio para usar IA.
Desafío: alfabetización (lectura, matemática, ciencia) + habilidades aplicadas (datos, pensamiento crítico, proyectos, comunicación). Sin esto, la tecnología amplifica brechas (Una grieta tecnológica)
4) IA a escala: pasar de la emoción del momento (Hype) a la productividad medible
Argentina puede adoptar IA rápido (somos grandes adoptantes de tecnología) pero el salto real es integrarla en procesos, con datos confiables, seguridad y objetivos medibles.
Ya existen guías públicas orientadas a transparencia y protección de datos para sistemas de IA, pero el reto es convertirlas en práctica cotidiana en empresas y organismos.
Riesgos: automatizar burocracia inútil, comprar soluciones sin estrategia y usar IA sin gobernanza de datos.
5) Datos, privacidad e identidad: confianza como infraestructura invisible
Sin confianza la digitalización se estanca, la ciudadanía no adopta servicios si siente que hay un abuso y las empresas no invierten si el marco regulatorio es incierto.
Desafío país: identidad, interoperabilidad, ciberseguridad y resguardo de datos como política de Estado (no como un slogan).
Resultados visibles: habilitar trámites, salud, pagos, educación y seguridad con menos fricción y más trazabilidad.
6) Energía para la nueva economía: sin una potencia estable no habrá industria ni IA
Los próximos 20 años van a exigir más demanda energetica (electrificación, centros de datos, industria, movilidad). Argentina necesita expandir y modernizar generación y redes, con planificación y financiamiento. Los reportes del mercado eléctrico muestran la complejidad física y económica del sistema.
Punto crítico: sin energía estable y barata, cualquier agenda privada o pública de tecnología se vuelve un borrador o maqueta, no mucho mas que eso.
7) Transición energética real: renovables + almacenamiento + redes
El avance renovable es necesario, pero insuficiente si no se resuelve intermitencia, transmisión, almacenamiento y reglas de inversión. Los pasados años se reportaron nuevas incorporaciones solares y crecimiento de capacidad. Alcanza? No.
Desafío: convertir recursos naturales (sol, viento) en ventajas industriales, no solo en “potencial”.
8) Litio y minería: de proveedor de carbonato a jugador de cadena de valor
Argentina puede atraer inversiones mineras, y el marco de incentivos (como el RIGI) empuja proyectos grandes, pero el desafío es capturar más valor local: ingeniería, química avanzada, materiales, componentes y servicios exportables.
Riesgo histórico: exportar recurso y volver a importar industria.
Oportunidad: tecnologías de extracción directa, estándares ambientales y encadenamientos productivos. Les dejo un concepto que a mi me encanta: Valor Agregado
9) Logística y clima: tecnología para sobrevivir a la volatilidad ambiental
Argentina ya vivió impactos severos: sequías con caída fuerte de exportaciones agrícolas y estrés logístico en vías clave como el Paraná.
Desafío tecnológico: sensores, modelos predictivos, infraestructura inteligente, gestión hídrica y planificación territorial. Quizá repensar el sistema de trenes?
La pregunta incómoda que podemos hacer: ¿se invierte antes del golpe, o después del desastre?
10) Soberanía tecnológica inteligente: satélites, nuclear y capacidades estratégicas
Argentina tiene activos raros en la región: capacidad satelital/espacial y agenda nuclear con proyectos propios. Eso puede ser ventaja competitiva si se sostiene con continuidad y financiamiento.
Tensión real: ambición vs. presupuesto. Hubo advertencias sobre impacto de recortes en proyectos nucleares, y al mismo tiempo planes de relanzamiento con foco en SMR (Reactores Modulares Pequeños) y energía para infraestructura intensiva (como centros de datos).
Nuestro desafío: no romantizar “soberanía”, pero tampoco regalar capacidades estratégicas.
Soy un optimista. Tenemos todo a disposición y quizá nuestro mayor valor es la capacidad humana que tenemos. Si se mira bien, estos 10 desafíos no son “tecnológicos”, son de ejecución. Argentina no necesita un discurso nuevo: necesita coordinación, estándares, inversión sostenida y metas medibles. Porque la tecnología no premia al país que más promete (sabemos lo que es vivir de promesas), premia al que convierte complejidad en sistema. Y la pregunta final, la que realmente importa, es simple:
¿Vamos a usar los próximos 20 años para modernizar el país… o para modernizar solamente a una parte del país?