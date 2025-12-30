Tecnología en Argentina: 10 desafíos decisivos para los próximos 20 años

Vamos a ello, 10 desafíos tecnológicos que, si no se encaran con método, van a condicionar(nos) todo lo demás.

1) Conectividad de calidad: del “estar online” a “competir”

Argentina muestra alta penetración de internet y conexiones móviles, pero el desafío real es calidad, precio y capilaridad, especialmente fuera de grandes centros urbanos.

Qué está en juego? telemedicina, educación virtual, industria 4.0, comercio exterior de servicios, trabajo remoto federal.

Riesgo: creer que “ya está resuelto” porque hay cobertura, cuando lo que falta es performance estable y costos competitivos.





Conectividad de calidad

2) Ciberseguridad: dejar de reaccionar y empezar a diseñar resiliencia

No existe transformación tecnológica sin aumento de superficie de ataque y Argentina ya registra crecimiento de incidentes reportados, con phishing (engaño virtual para obtener información privada) como causa dominante.

Qué se necesita? estándares mínimos por sector (finanzas, salud, educación, energía), cultura de reporte, respuesta coordinada, y presupuesto continuo.

Importante: la regulación y lineamientos en sectores críticos (como el financiero) existen, pero el reto es ejecución homogénea y auditoría real.

La confianza es infraestructura crítica.

3) Educación y habilidades: sin comprensión lectora no hay economía del conocimiento

La discusión de “IA en las aulas” es secundaria si la base está dañada: una parte grande del sistema educativo no consolida lectura y comprensión en tiempo. No tengo que explicar la cantidad de jóvenes que no pueden comprender un texto.

Qué está en juego? todo. TODO. Desde formar técnicos hasta entrenar criterio para usar IA.

Desafío: alfabetización (lectura, matemática, ciencia) + habilidades aplicadas (datos, pensamiento crítico, proyectos, comunicación). Sin esto, la tecnología amplifica brechas (Una grieta tecnológica)

Sin comprensión lectora, la IA es solo ruido.

4) IA a escala: pasar de la emoción del momento (Hype) a la productividad medible

Argentina puede adoptar IA rápido (somos grandes adoptantes de tecnología) pero el salto real es integrarla en procesos, con datos confiables, seguridad y objetivos medibles.

Ya existen guías públicas orientadas a transparencia y protección de datos para sistemas de IA, pero el reto es convertirlas en práctica cotidiana en empresas y organismos.

Riesgos: automatizar burocracia inútil, comprar soluciones sin estrategia y usar IA sin gobernanza de datos.

No es solo tecnología, es productividad aplicada

5) Datos, privacidad e identidad: confianza como infraestructura invisible

Sin confianza la digitalización se estanca, la ciudadanía no adopta servicios si siente que hay un abuso y las empresas no invierten si el marco regulatorio es incierto.

Desafío país: identidad, interoperabilidad, ciberseguridad y resguardo de datos como política de Estado (no como un slogan).

Resultados visibles: habilitar trámites, salud, pagos, educación y seguridad con menos fricción y más trazabilidad.

Privacidad y seguridad transformar los datos en derechos

6) Energía para la nueva economía: sin una potencia estable no habrá industria ni IA

Los próximos 20 años van a exigir más demanda energetica (electrificación, centros de datos, industria, movilidad). Argentina necesita expandir y modernizar generación y redes, con planificación y financiamiento. Los reportes del mercado eléctrico muestran la complejidad física y económica del sistema.

Punto crítico: sin energía estable y barata, cualquier agenda privada o pública de tecnología se vuelve un borrador o maqueta, no mucho mas que eso.

Sin redes eléctricas modernas, la agenda tecnológica es solo un borrador

7) Transición energética real: renovables + almacenamiento + redes

El avance renovable es necesario, pero insuficiente si no se resuelve intermitencia, transmisión, almacenamiento y reglas de inversión. Los pasados años se reportaron nuevas incorporaciones solares y crecimiento de capacidad. Alcanza? No.

Desafío: convertir recursos naturales (sol, viento) en ventajas industriales, no solo en “potencial”.

Sin potencia estable, no hay desarrollo posible.

8) Litio y minería: de proveedor de carbonato a jugador de cadena de valor

Argentina puede atraer inversiones mineras, y el marco de incentivos (como el RIGI) empuja proyectos grandes, pero el desafío es capturar más valor local: ingeniería, química avanzada, materiales, componentes y servicios exportables.

Riesgo histórico: exportar recurso y volver a importar industria.

Oportunidad: tecnologías de extracción directa, estándares ambientales y encadenamientos productivos. Les dejo un concepto que a mi me encanta: Valor Agregado

De proveedores a jugadores

9) Logística y clima: tecnología para sobrevivir a la volatilidad ambiental

Argentina ya vivió impactos severos: sequías con caída fuerte de exportaciones agrícolas y estrés logístico en vías clave como el Paraná.

Desafío tecnológico: sensores, modelos predictivos, infraestructura inteligente, gestión hídrica y planificación territorial. Quizá repensar el sistema de trenes?

La pregunta incómoda que podemos hacer: ¿se invierte antes del golpe, o después del desastre?

Logística y clima anticipar o lamentar

10) Soberanía tecnológica inteligente: satélites, nuclear y capacidades estratégicas

Argentina tiene activos raros en la región: capacidad satelital/espacial y agenda nuclear con proyectos propios. Eso puede ser ventaja competitiva si se sostiene con continuidad y financiamiento.

Tensión real: ambición vs. presupuesto. Hubo advertencias sobre impacto de recortes en proyectos nucleares, y al mismo tiempo planes de relanzamiento con foco en SMR (Reactores Modulares Pequeños) y energía para infraestructura intensiva (como centros de datos).

Nuestro desafío: no romantizar “soberanía”, pero tampoco regalar capacidades estratégicas.

Activos estratégicos la capacidad satelital y nuclear como pilares de la ventaja competitiva argentina

Soy un optimista. Tenemos todo a disposición y quizá nuestro mayor valor es la capacidad humana que tenemos. Si se mira bien, estos 10 desafíos no son “tecnológicos”, son de ejecución. Argentina no necesita un discurso nuevo: necesita coordinación, estándares, inversión sostenida y metas medibles. Porque la tecnología no premia al país que más promete (sabemos lo que es vivir de promesas), premia al que convierte complejidad en sistema. Y la pregunta final, la que realmente importa, es simple:

¿Vamos a usar los próximos 20 años para modernizar el país… o para modernizar solamente a una parte del país?