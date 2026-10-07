El coloso ciego: cómo la tecnología de un dron barato hizo temblar la doctrina militar de EEUU

¿Qué pasó exactamente? Esta primavera (sería nuestro Otoño), unos 3.500 soldados de Estados Unidos, equipados con la cúspide del armamento blindado, tanques M1A2 Abrams y vehículos Bradley, participaron en un ejercicio militar llamado Combined Resolve en Alemania. Frente a ellos, un grupo de militares ucranianos curtidos en el frente de batalla operando enjambres de drones baratos.

La fuerza blindada estadounidense, pesada y tradicional, levantó enormes nubes de polvo al avanzar, algo que no impidió que los drones de reconocimiento detectaran los vehículos. Lo que siguió fue una "masacre virtual" tan absoluta y rápida que los organizadores tuvieron que "resucitar" a los tanques varias veces simplemente para que el ejercicio pudiera continuar. Claro que al ser una práctica militar no se ataca, simplemente el dron se pone encima del tanque o cerca y ya le dan la victoria.

Ahora, ¿qué significa realmente esto que pasó?

Del desafío al muro de acero

Durante más de un siglo, la lógica del combate terrestre consistió en construir muros móviles. El tanque era ese castillo de acero diseñado para avanzar, recibir impactos y aplastar las defensas enemigas, y es que la doctrina estadounidense se basó siempre en lo mismo: encontrar al enemigo, concentrar una potencia de fuego inigualable y avanzar con una fuerza imparable.

Y acá es cuando un dron económico cambia por completo la arquitectura de esta ecuación.

No busca destruir el muro, simplemente lo salta. En la guerra, estos pequeños aparatos detectan y atacan desde el aire, convirtiendo a los gigantes blindados de millones de dólares en blancos lentos y torpes. El Pentágono puede (y lo hace) gastar fortunas en sistemas avanzados, pero la tecnología por sí sola no puede replicar la experiencia humana de esos operadores que, en medio del barro, y por más de 4 años, aprendieron a modificar y estrellar drones contra objetivos que valen miles de veces más.

El fin de una era

La tecnología cambió pero el problema no es la tecnología, el problema radica en que nosotros seguimos intentando prepararnos para un mundo que ya terminó. Y no necesariamente estamos hablando de guerra.

La aniquilación virtual de la brigada estadounidense no fue un fracaso del tanque en sí, sino de la mentalidad. Cuando el entorno se transforma, lo que antes era tu mayor ventaja (el tamaño, el peso, el blindaje) se convierte repentinamente en tu mayor vulnerabilidad.

En las semanas que duró el ejercicio, los estadounidenses tuvieron que aprender a dispersarse, a ocultarse y a pensar diferente. De hecho, a mitad de las maniobras, la historia se invirtió por completo cuando los ucranianos pasaron a ser los instructores y aquellos que históricamente aprendían de las doctrinas de Washington, ahora se habían convertido en los maestros. Filosófico ¿verdad?

Ahora bien, no nos equivoquemos, Estados Unidos sigue teniendo el mejor y más poderoso ejército del mundo y aprende rápido, y en lo que duró ese entrenamiento fue desarrollando las aptitudes de sus soldados y capacitando a su ejército para los próximos niveles en el ámbito bélico.

Y en Argentina

Ahora ¿por qué este revés militar en Alemania debería importarle a alguien que está leyendo desde nuestro país? Más allá del interés por la tecnología y cómo se aplica (lamentablemente) también en la guerra.

Este fenómeno es un espejo exacto de cómo están cambiando los negocios, el empleo y la innovación. Y en que en nuestro país (como en otros tantos) a menudo seguimos apostando por estructuras pesadas, por burocracias lentas y por modelos tradicionales que son como esos tanques: imponentes en la teoría, pero demasiado lentos para reaccionar ante la realidad, y en ese proceso el mundo sigue cambiando, y no nos espera.

En un ecosistema tan volátil como el nuestro, la resiliencia no pasa por ser el actor más grande o el que tiene más recursos acumulados, sino por ser el que más rápido se adapta. Si no tenemos el capital para construir "tanques", estamos seguros que tenemos el talento, la creatividad y la urgencia para operar "drones" *guiño guiño*.

El futuro y la adaptabilidad

La tecnología desplaza constantemente el centro de gravedad, nos da herramientas y acceso. En qué se usa depende de cada uno de nosotros. El verdadero diferencial ya no pasa por quién tiene la máquina más sofisticada, sino por quién tiene la flexibilidad mental para entender el nuevo terreno.

Estados Unidos perdió su primera partida porque confió ciegamente en sus herramientas históricas en lugar de cuestionar sus métodos, pero aprenden rápido y tienen muchos recursos.

Creo firmemente que la pregunta ya no es si la tecnología cambiará nuestra forma de operar en el mundo.

La pregunta es si nosotros estaremos dispuestos a desarmar nuestros viejos tanques mentales antes de que el futuro nos pase por encima.