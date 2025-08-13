A Marte y más allá: El ambicioso plan de Elon Musk para colonizar el planeta rojo

Si se preguntan, ¿cómo es posible esto? La respuesta que da Elon y todo su equipo es aprovechando la atmósfera marciana rica en dióxido de carbono para generar oxígeno mediante procesos químicos como la electrólisis inversa o la captura directa. Si funciona, será un salto clave hacia la autosuficiencia (no depender de los recursos terrestres para que vivir en Marte sea posible).

Misión en Marte Una misión no tripulada en 2028 abrirá el camino para la llegada humana.

El desembarco humano: 2030 como punto de inflexión

Si todo sale según lo planeado, los primeros humanos llegarán en 2030. Está a la vuelta de la esquina.

La misión será establecer las bases permanentes: módulos habitables, sistemas de energía, estaciones de tratamiento de agua y los primeros invernaderos. No se trata solo de sobrevivir sino de comenzar a vivir en Marte. Honestamente, nunca pensé que viviríamos para ver algo así.

De bases a ciudades subterráneas

Entre 2035 y 2050, el plan contempla una transición hacia estructuras subterráneas permanentes.

¿Y por qué bajo tierra? Ahí es más fácil protegerse de la radiación, las temperaturas extremas y los impactos de micro meteoritos. Las instalaciones incluirán laboratorios, hábitats, fábricas de combustible y espacios agrícolas autosuficientes.

cúpula subterránea Las bases subterráneas permitirán protegerse de la radiación marciana.

¿Quiénes serán los primeros colonos?

No cualquiera podrá anotarse. El propio Musk estima que el costo inicial para “mudarse” a Marte será de 500.000 dólares por persona.

Ese precio cubrirá el transporte, el equipo, el entrenamiento y los suministros básicos para sobrevivir. Aun así, la visión es que, en el futuro, el costo disminuya y se abra a un segmento más amplio de la población. Musk incluso llegó a decir que espera “morir en Marte, pero no en el impacto”. ¿Quién querría pagar 500 mil dólares para ir a vivir a las futuras ciudades subterráneas de Marte?

Bases subterráneas La autosuficiencia incluirá la producción local de oxígeno y agua.

¿Un plan descabellado o inevitable?

Puede sonar utópico, pero la historia de SpaceX nos dice que subestimar a Elon Musk es peligroso.

Del Falcon 1 al Falcon Heavy, del aterrizaje autónomo de cohetes al primer vuelo tripulado con Crew Dragon, la empresa ha cumplido muchos de los hitos que parecían imposibles. Ahora el objetivo está más lejos, sí.. pero no tanto.

Porque ya no se trata solo de explorar Marte, se trata de permanecer, de sobrevivir. Y si Elon logra haber llevado a la humanidad a vivir por fuera de la tierra, nos habrá transformado en una civilización interplanetaria.