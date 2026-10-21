En medio de las repercusiones por el estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la primer película protagonizada por Wanda Nara, salieron a la luz explosivos detalles del detrás de escena de la filmación.
La tajante exigencia de Wanda Nara para su escena de sexo en "¿Querés ser mi hijo?
El escandaloso secreto detrás de la picante escena de Wanda Nara en ¿Querés ser mi hijo?. Los detalles
Fue la misma Wanda Nara quien días atrás reveló que decidió engordar 10 kilos para interpretar a Lucía quien tiene una historia de amor con Agustín Bernasconi, con quien habría mantenido un breve romance durante su noviazgo con LGante.
Luego de hablar con orgullo de su transformación física para su papel, en Sálvese Quien Pueda, Martín Salwe reveló el particular pedido de Wanda Nara para una de las escenas de sexo de la película.
"Hoy temprano hablo con una persona que estuvo trabajando en la postproducción de la película. Me dice lo siguiente: 'Hay una escena de sexo. En esa escena nos pidieron, cuídenla. Y hay retoques digitales'", dijo llamando la atención de sus compañeros.
La reacción de Wanda Nara a la foto íntima de Mauro Icardi y la China Suárez en la cama
Wanda Nara mostró en detalle cómo celebró el Día de la Madre mientras Mauro Icardi y la China Suárez siguieron disfrutando de sus vacaciones en Miami.
De lo más atrevido, Mauro Icardi arrancó el domingo felicitando a la China Suárez fotografiándose acostados en la cama posando entre las sábanas.
"Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa, te amo", escribió en la reveladora postal que causó una ola de críticas en las redes.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara no se quedó callada y si bien no hizo referencia a la imagen que publicó Mauro Icardi ni a las dedicatorias que le hizo a la China, la top compartió un álbum de fotos junto a sus cinco hijos acompañándolo con una filosa indirecta para Icardi y la China Suárez. "Mi prioridad", escribió.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Reveló detalles del detrás de escena de su película, incluyendo una escena de sexo.
- Exigencia particular: Pidió que cuiden su imagen y se realicen retoques digitales en una escena íntima.
- Repercusiones: La película ¿Querés ser mi hijo? genera controversia por su contenido y producción.