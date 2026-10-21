La tajante exigencia de Wanda Nara para su escena de sexo en "¿Querés ser mi hijo?

"Hoy temprano hablo con una persona que estuvo trabajando en la postproducción de la película. Me dice lo siguiente: 'Hay una escena de sexo. En esa escena nos pidieron, cuídenla. Y hay retoques digitales'", dijo llamando la atención de sus compañeros.

La reacción de Wanda Nara a la foto íntima de Mauro Icardi y la China Suárez en la cama

Wanda Nara mostró en detalle cómo celebró el Día de la Madre mientras Mauro Icardi y la China Suárez siguieron disfrutando de sus vacaciones en Miami.

De lo más atrevido, Mauro Icardi arrancó el domingo felicitando a la China Suárez fotografiándose acostados en la cama posando entre las sábanas.

"Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa, te amo", escribió en la reveladora postal que causó una ola de críticas en las redes.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara no se quedó callada y si bien no hizo referencia a la imagen que publicó Mauro Icardi ni a las dedicatorias que le hizo a la China, la top compartió un álbum de fotos junto a sus cinco hijos acompañándolo con una filosa indirecta para Icardi y la China Suárez. "Mi prioridad", escribió.