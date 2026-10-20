Wanda Nara mostró en detalle cómo celebró el Día de la Madre mientras Mauro Icardi y la China Suárez siguieron disfrutando de sus vacaciones en Miami.
La reacción de Wanda Nara a la foto íntima de Mauro Icardi y la China Suárez en la cama
Qué hizo Wanda Nara tras el atrevido posteo de Mauro Icardi con la China Suárez en su cama
De lo más atrevido, Mauro Icardi arrancó el domingo felicitando a la China Suárez fotografiándose acostados en la cama posando entre las sábanas.
"Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa, te amo", escribió en la postal que causó una ola de críticas en las redes.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara no se quedó callada y si bien no hizo referencia a la imagen que publicó Mauro Icardi, la top compartió un álbum de fotos junto a sus cinco hijos acompañándolo con una filosa indirecta para Icardi y la China Suárez. "Mi prioridad", escribió.
La China Suárez de compras en Miami
Según reveló Nora Colosimo, Mauro Icardi viajó de forma inesperada a Estados Unidos junto a la China Suárez y sus hijos dejando a su hija Isabella Icardi sola en la casa de los sueños junto a una empleada que había sido previamente denunciada por Wanda Nara.
Luego de la polémica y la indignación que generó la actitud de Mauro Icardi y la China Suárez con Isabella, aparecieron las primeras imágenes de la actriz en Estados Unidos.
Laura Ubfal publicó un video de la China Suárez donde se la ve llena de bolsas de compras en un mall de Miami acompañada por una de sus hijas. "Vamos", se la escucha decir en la grabación.
La letal frase de Mauro Icardi a su hija antes de dejarla y viajar a Miami con la China Suárez y sus hijos
Ante el llamado de la pequeña llorando pidiendo por su mamá, Wanda Nara llamó a la policía para que asistiera a la mansión y certificara la presencia de la empleada. "Mauro abandonó a Isabella", dijo Nora Colosimo.
Además, Ángel de Brito reveló la frase que le dijo Mauro Icardi a su hija. "Llama a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar o decile a Zaira", le habría dicho el jugador antes de partir con la China Suárez a Disney y dejar a la pequeña llorando.
"Se subió al auto y vomitó", agregó Nora sobre la angustia de su nieta ante lo sucedido.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Celebró el Día de la Madre con un mensaje filoso para Icardi y China Suárez.
- Mauro Icardi y China Suárez: Compartieron una foto íntima en la cama durante sus vacaciones en Miami.
- Polémica familiar: Se revela la supuesta frase de Icardi a su hija antes de viajar, dejándola con una niñera denunciada.