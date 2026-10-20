La reacción de Wanda Nara a la foto íntima de Mauro Icardi y la China Suárez en la cama

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara no se quedó callada y si bien no hizo referencia a la imagen que publicó Mauro Icardi, la top compartió un álbum de fotos junto a sus cinco hijos acompañándolo con una filosa indirecta para Icardi y la China Suárez. "Mi prioridad", escribió.

La China Suárez de compras en Miami

Según reveló Nora Colosimo, Mauro Icardi viajó de forma inesperada a Estados Unidos junto a la China Suárez y sus hijos dejando a su hija Isabella Icardi sola en la casa de los sueños junto a una empleada que había sido previamente denunciada por Wanda Nara.

Luego de la polémica y la indignación que generó la actitud de Mauro Icardi y la China Suárez con Isabella, aparecieron las primeras imágenes de la actriz en Estados Unidos.

Laura Ubfal publicó un video de la China Suárez donde se la ve llena de bolsas de compras en un mall de Miami acompañada por una de sus hijas. "Vamos", se la escucha decir en la grabación.

La letal frase de Mauro Icardi a su hija antes de dejarla y viajar a Miami con la China Suárez y sus hijos

Ante el llamado de la pequeña llorando pidiendo por su mamá, Wanda Nara llamó a la policía para que asistiera a la mansión y certificara la presencia de la empleada. "Mauro abandonó a Isabella", dijo Nora Colosimo.

Además, Ángel de Brito reveló la frase que le dijo Mauro Icardi a su hija. "Llama a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar o decile a Zaira", le habría dicho el jugador antes de partir con la China Suárez a Disney y dejar a la pequeña llorando.

"Se subió al auto y vomitó", agregó Nora sobre la angustia de su nieta ante lo sucedido.