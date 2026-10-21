En medio de las repercusiones por las vacaciones de Mauro Icardi, la China Suárez y sus hijos en el Caribe mexicano, Gustavo Méndez lanzó un bombazo sobre el futuro de la pareja.
La decisión de Mauro Icardi que cambiará la vida de la China Suárez para siempre
Salió a la luz un dato impactante sobre los planes de Mauro Icardi y la China Suárez y hay sorpresa
El periodista cercano a la China Suárez aseguró que Mauro Icardi quiere seguir con su carrera futbolística en Italia y que la China lo acompañaría.
"Wanda tiene que soltar a Mauro Icardi, que está feliz, que no va a trabajar hasta diciembre. Se puede dar ese lujo Mauro Icardi. Ahora está viajando por Miami y por México pero no va a trabajar, no va a tener equipo hasta diciembre", arrancó Méndez.
"Se va a tomar todo este tiempo para pensar adónde ir, porque él quiere jugar en Italia porque se quiere retirar y quedarse a vivir en Italia con la China y los hijos. Entonces él quiere jugar en Italia" contó sobre la posible mudanza de Mauro Icardi y la China Suárez a Europa.
Escracharon a la China Suárez y Mauro Icardi en México
En Intrusos mostraron en detalle cómo es Xcaret el sitio turísitco que la China Suárez y Mauro Icardi eligieron para sus vacaciones y revelaron un episodio que la pareja habría vivido en uno de sus paseo.
Rodrigo Lussich leyó el mensaje de un turista que mandó al frente a la China y a Mauro. "Esta persona me dijo, que están los hijos de la China, la madre de la China, en este lugar, están en el complejo hospedados", arrancó.
"Ella venía muy enojada, retando a los pibes y Mauro fastidiado caminando adelante”, sostuvo sobre la llamativa actitud del futbolista y la actriz.
Escracharon a la China Suárez de compras con descuento en Miami
la último escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi luego de que el jugador dejara a su hija menor sola en la casa de los sueños, se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez de compras en una famosa tienda low cost de Miami donde la actriz viajó acompañada por sus hijos y su mamá.
La China Suárez incluso se sacó fotos con una clienta que luego la publicó en sus redes junto a un reel lanzando una filosa comparación con las lujosas compras que haría Wanda Nara si estuviese en Miami.
“No es por meter púa ni mucho menos pero ¿Wanda compraría en Primark? ¿Te la imaginás acá?”, dice y, como era de esperarse, la respuesta de la China Suárez no se hizo esperar.
Sin pelos en la lengua, la China Suárez dejó un comentario en la publicación y fue letal. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió mientras sigue disfrutando de sus días en Miami, Disney y México.
En pocas palabras
- China Suárez y Mauro Icardi: Se rumorea un posible regreso de la pareja a Italia para que el futbolista continúe su carrera.
- Planes a futuro: El deseo de Mauro Icardi sería retirarse en Italia y establecerse allí con la familia.
- Vacaciones en México: La pareja fue vista en Xcaret y en Miami, donde la China Suárez respondió a comparaciones con Wanda Nara.