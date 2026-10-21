La decisión de Mauro Icardi que cambiará la vida de la China Suárez para siempre

"Se va a tomar todo este tiempo para pensar adónde ir, porque él quiere jugar en Italia porque se quiere retirar y quedarse a vivir en Italia con la China y los hijos. Entonces él quiere jugar en Italia" contó sobre la posible mudanza de Mauro Icardi y la China Suárez a Europa.

Escracharon a la China Suárez y Mauro Icardi en México

En Intrusos mostraron en detalle cómo es Xcaret el sitio turísitco que la China Suárez y Mauro Icardi eligieron para sus vacaciones y revelaron un episodio que la pareja habría vivido en uno de sus paseo.

Rodrigo Lussich leyó el mensaje de un turista que mandó al frente a la China y a Mauro. "Esta persona me dijo, que están los hijos de la China, la madre de la China, en este lugar, están en el complejo hospedados", arrancó.

"Ella venía muy enojada, retando a los pibes y Mauro fastidiado caminando adelante”, sostuvo sobre la llamativa actitud del futbolista y la actriz.

Escracharon a la China Suárez de compras con descuento en Miami

la último escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi luego de que el jugador dejara a su hija menor sola en la casa de los sueños, se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez de compras en una famosa tienda low cost de Miami donde la actriz viajó acompañada por sus hijos y su mamá.

La China Suárez incluso se sacó fotos con una clienta que luego la publicó en sus redes junto a un reel lanzando una filosa comparación con las lujosas compras que haría Wanda Nara si estuviese en Miami.

“No es por meter púa ni mucho menos pero ¿Wanda compraría en Primark? ¿Te la imaginás acá?”, dice y, como era de esperarse, la respuesta de la China Suárez no se hizo esperar.

Sin pelos en la lengua, la China Suárez dejó un comentario en la publicación y fue letal. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió mientras sigue disfrutando de sus días en Miami, Disney y México.